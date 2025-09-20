Tân Chủ tịch Đà Nẵng: Ưu tiên số 1 cho doanh nghiệp làm thật, làm nhanh

TPO - Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhấn mạnh, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, ưu tiên số 1 cho các doanh nghiệp có năng lực làm ăn thật, mong muốn đầu tư phát triển tại địa phương.

Ngày 20/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra thực tế một số dự án tại Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khảo sát thực tế tại cảng Chu Lai. Ảnh: Hoài Văn.

Đoàn đến kiểm tra dự án luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp - Tam Hòa và đường nối Khu công nghiệp (KCN) Việt - Hàn với đường Võ Chí Công và dự án nâng cấp mở rộng sân bay Chu Lai. Sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thaco.

Theo báo cáo, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai Thaco đang đầu tư 5 dự án lớn. Trong đó, dự án luồng Cửa Lở có tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng, khi hoàn thành đáp ứng phục vụ cho tàu 5 vạn tấn giảm chi phí logictic bằng hai đầu đất nước.

Dự án hiện đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan và đang chờ Nghị định của Chính phủ ban hành. Doanh nghiệp mong muốn thành phố thực hiện song song các thủ tục, khi có chủ trương của Trung ương thì cơ bản hoàn thành thủ tục để triển khai. Ngoài ra, một số dự án gặp vướng mắc trong vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn Thaco.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn mong muốn Thaco tiếp tục là hạt nhân, động lực quan trọng, đặc biệt phát huy mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

“Thời gian tới Đà Nẵng sẽ tăng trưởng gấp đôi đòi hỏi doanh nghiệp phải vào cuộc rất nhanh, rất sớm. Thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án, nhất các dự án mới, không để tình trạng ì ạch, dự án khởi động vài năm, rồi triển khai vài năm, hết nhiệm kỳ mà không ra kết quả. Đây là thời điểm cần nỗ lực, xác định làm việc không có thứ Bảy, Chủ nhật, mà chỉ có số thứ tự công việc triển khai, làm sao công việc xử lý rốt ráo và hiệu quả nhất” - ông Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khảo sát thực tế các dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ông Ấn yêu cầu sở ngành địa phương chủ động phối hợp giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà doanh nghiệp đề cập. "Thành phố cũng sẽ tạo mọi điều kiện không chỉ riêng Thaco mà các doanh nghiệp khác có năng lực làm ăn thật, mong muốn đầu tư phát triển" - Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.

Tại Chu Lai hiện chưa có cơ chế về Khu Thương mại tự do nhưng sắp tới sẽ nghiên cứu đề xuất, thu hút doanh nghiệp lớn vào đây đầu tư. Hiện có rất nhiều dự án trọng điểm sẽ triển khai tại khu vực này, như dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, logistics, dự án dọc biển,… mở ra cơ hội lớn phát triển.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu trong triển khai trình tự thủ tục liên quan, lựa chọn nhà đầu tư phải rất rõ ràng, minh bạch, giao trách nhiệm từng nội dung, từng cá nhân, đầu mối cụ thể...