Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công chung của Đại hội

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Ngày 16/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội có 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời.

dai-hoi-dang-dn-3.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại phiên trù bị.

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, nội quy sinh hoạt, quy chế làm việc của Đại hội. Thông báo chia tổ đại biểu và địa điểm thảo luận của các tổ tại Đại hội. Đồng thời báo cáo quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại phiên trù bị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

"Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi điều kiện phục vụ Đại hội. Nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, kiểm điểm, nghị quyết và chương trình hành động đều được hoàn thiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp", ông khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho hay công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định của Trung ương. Mục tiêu quan trọng nhất là lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiêu biểu cho trí tuệ và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

dai-hoi-dang-dn-10.jpg
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố.

Ngày 17/9 sẽ diễn ra phiên chính thức của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030; phiên bế mạc vào ngày 18/9.

Thanh Hiền
#Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng 2025-2030 #Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết #Chuẩn bị đại hội Đảng Đà Nẵng #Phát huy truyền thống cách mạng Đà Nẵng #Đại hội đại biểu Đà Nẵng nhiệm kỳ mới #Nhiệm vụ đột phá của Đà Nẵng 2025-2030 #Vai trò của đại hội trong phát triển Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục