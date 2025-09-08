Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng rực sắc đỏ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố

Thanh Hiền

TPO - Những tuyến đường, khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan, khu dân cư… ở Đà Nẵng rực sắc đỏ từ những pano, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.

tp-dh-dang-dn-19.jpg
Khối pano chào mừng Đại hội Đảng﻿ bộ trên Quảng trường 29-3 là điểm nhấn cho tuyến đường 2-9. Những ngày qua, rất nhiều người dân đã đến xem và chụp ảnh kỷ niệm tại đây, đánh dấu một nhiệm kỳ với nhiều kỳ vọng mới cho Đà Nẵng﻿. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-dh-dang-dn-17.jpg
tp-dh-dang-dn-18.jpg
Dọc tuyến đường 2-9, hàng trăm tấm phướn tuyên truyền rực đỏ với nhiều nội dung thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần tiên phong, năng động sáng tạo trong xây dựng và phát triển thành phố.
tp-da-nang-quoc-khanh-27.jpg
Hình ảnh đẹp trước Đài tưởng niệm thành phố. Anh Nguyễn Văn Trường (phường Cẩm Lệ) cho hay mỗi ngày đi làm anh đều đi qua tuyến đường này. "Phố phường trang trí chào mừng Đại hội Đảng trông vừa đẹp đẽ, khí thế, vừa khơi dậy trong tôi tình yêu với Đà Nẵng. Tôi cũng như tất cả người sinh sống ở đây sẽ cố gắng làm việc, làm giàu, sống văn minh để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho thành phố", anh bày tỏ.
tp-dh-dang-dn-21.jpg
Cụm mô hình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố﻿ ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Nhiều khu vực ở trung tâm thành phố cũng được trang trí tuyên truyền trang trọng, ấn tượng.
tp-dh-dang-dn-8.jpg
Tuyến đường Trần Phú nối tiếp những khối pano, cờ, phướn... đỏ tươi chào mừng Đại hội.
tp-dh-dang-dn-26.jpg
tp-dh-dang-dn-2.jpg
tp-dn-ks-3267.jpg
tp-dh-dang-dn-1.jpg
Đường Lý Tự Trọng, Quang Trung, Bạch Đằng, Trần Phú... liên tiếp những hình ảnh trực quan sinh động. Theo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, việc tuyên truyền được thực hiện toàn diện, đồng bộ, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.
tp-da-nang-quoc-khanh-4-7543.jpg
Cờ Tổ quốc phấp phới bay trên những tuyến đường khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng dự kiến có 530 đại biểu, trong đó 450 đại biểu chính thức và 80 khách mời (bao gồm các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan xây dựng Đảng tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các đồng chí hưu trí cao cấp đang sinh sống trên địa bàn thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động).
tp-da-nang-quoc-khanh-40.jpg
tp-dn.jpg
Khắp nơi ngập tràn khí thế. Ngày 1/7/2025, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, nâng dân số của Đà Nẵng mới lên hơn 3 triệu người, diện tích gần 12.000 km2, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.
tp-dh-dang-dn-25.jpg
Ngoài trang trí, tuyên truyền, Đà Nẵng còn khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội như tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, mở rộng Công viên châu Á, tuyến luồng Cửa Lở, khởi động Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải...
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #rực sắc đỏ #chào mừng Đại hội #lần thứ XXIII #Đảng bộ #Đại hội Đảng

