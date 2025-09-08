Đà Nẵng rực sắc đỏ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố

TPO - Những tuyến đường, khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan, khu dân cư… ở Đà Nẵng rực sắc đỏ từ những pano, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.
Dọc tuyến đường 2-9, hàng trăm tấm phướn tuyên truyền rực đỏ với nhiều nội dung thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần tiên phong, năng động sáng tạo trong xây dựng và phát triển thành phố.
Đường Lý Tự Trọng, Quang Trung, Bạch Đằng, Trần Phú... liên tiếp những hình ảnh trực quan sinh động. Theo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, việc tuyên truyền được thực hiện toàn diện, đồng bộ, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.
Khắp nơi ngập tràn khí thế. Ngày 1/7/2025, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, nâng dân số của Đà Nẵng mới lên hơn 3 triệu người, diện tích gần 12.000 km2, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.