Đà Nẵng rực sắc đỏ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố

TPO - Những tuyến đường, khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan, khu dân cư… ở Đà Nẵng rực sắc đỏ từ những pano, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.