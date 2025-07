Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng

Ngày 31/7, tại Đại hội Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV, Thượng tá Trần Minh Nguyên (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 27 người.

Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng gồm 9 người. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Đại Đồng (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2025–2030.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020–2025 cho thấy, 2 Đảng bộ (Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam trước đây) luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương...

Một điểm sáng nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là sau hợp nhất, Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo đúng chủ trương, lộ trình của Bộ Công an. Việc bố trí nhân sự được thực hiện khoa học, đúng người đúng việc, bảo đảm nguyên tắc “vừa chạy vừa xếp hàng”, không làm gián đoạn hoạt động, không để trống địa bàn. Lực lượng được tổ chức theo hướng “tăng cơ sở, giảm trung gian”, tập trung vào lực lượng trực tiếp chiến đấu, đặc biệt là Công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự vững mạnh, mở ra chương mới trong sự phát triển của tổ chức đảng trong lực lượng Công an TP sau hợp nhất. Thành công của đại hội có ý nghĩa quyết định đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống. Đồng thời, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, logistics của miền Trung và cả nước; là trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế chất lượng cao của khu vực. Để thực hiện thành công các mục tiêu lớn này, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an TP giữ vai trò đặc biệt quan trọng - là lực lượng nòng cốt, chủ công trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Công an TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Do đó, lực lượng Công an nhân dân nói chung, cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nói riêng phải thật sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động, đó là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ “lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực - nguồn lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”...

Về công tác tham mưu chiến lược, Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng cần phát huy được vai trò tiên phong trong triển khai 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, hoàn thiện thể chế; hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (SN 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân. Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Tháng 8/2024, ông Hợp được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 10/2024, Chủ tịch nước Lương Cường đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Nguyễn Hữu Hợp.

Trước thời điểm sáp nhập, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2025.