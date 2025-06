Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

TPO - Chiều 29/6 tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Tháng 8/2024, ông Hợp được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 10/2024, Chủ tịch nước Lương Cường đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Nguyễn Hữu Hợp.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Theo đó, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khi sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam vào Công an TP Đà Nẵng.

Cụ thể các phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ bao gồm: Đại tá Nguyễn Đại Đồng Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thượng tá Trần Minh Nguyên; Đại tá Nguyễn Hà Lai; Đại tá Nguyễn Thành Long; Đại tá Võ Thị Trinh; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2025.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới cũng đã có 28 quyết định Trưởng phòng và tương đương; 93 quyết định Trưởng Công an xã, phường thuộc TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, các Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã bàn bạc kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đã thống nhất quyết định bố trí đối với 28 đồng chí Trưởng phòng, 93 đồng chí Trưởng Công an xã, phường sau sáp nhập.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, bố trí cán bộ lần này, Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng có 16 đồng chí Trưởng phòng không được bố trí chức vụ tương đương sau sáp nhập là một sự thiệt thòi rất lớn. Và gần 50 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và hợp đồng lao động tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Thay mặt lãnh đạo Công an TP, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ông Hợp cũng cho biết, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đang đặt ra rất cấp bách, với yêu cầu rất cao, tính chất “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Do đó, nhiệm vụ thời gian tới là hết sức nặng nề, yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an cấp xã mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, vừa lâu dài và có trọng tâm trọng điểm.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị lực lượng Công an TP phải tập trung ổn định ngay tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, liên tục, không ngắt quãng. Kịp thời động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, nơi học hành của con cái... để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác.