TPO - Chiều 29/6, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, Công an TP. Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) sau khi hợp nhất với Hậu Giang, Sóc Trăng; quyết định thành lập Công an cấp xã; quyết định của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ mới về tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ,Công an cấp xã và công tác cán bộ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) đã trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Bùi Đức An, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Đại tá Vũ Thành Thức, Đại tá Lê Đức Bảy, Đại tá Trần Hoàng Độ và Trung tá Đinh Tùng An.

Riêng Đại tá Hà Bảo Huy - Phó Giám đốc Công an Thành phố đang biệt phái, giữ chức Phó Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Theo quyết định, từ ngày 1/7/2025, Công an TP. Cần Thơ (mới) có 29 đơn vị cấp phòng, 103 Công an cấp xã (gồm 31 Công an phường và 72 Công an xã) cùng 2 đồn Công an khu công nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa nhấn mạnh, việc công bố các quyết định hôm nay là bước khởi đầu quan trọng trong tổ chức lại lực lượng theo mô hình mới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa yêu cầu, toàn lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày 1/7; hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài sản, phương tiện giữa các đơn vị cũ và mới an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, thất lạc hoặc lộ lọt bí mật Nhà nước; đồng thời sắp xếp cán bộ hợp lý, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

Tỉnh Lào Cai:Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập).

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Đảng ủy Công an 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ, sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng quy định. Công an 2 tỉnh đã thống nhất phương án báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sắp xếp, bố trí cán bộ đối với trên 6.000 cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, nhiều lãnh đạo phòng đã tự nguyện, xung phong giữ chức vụ trưởng, phó trưởng công an cấp xã; nhiều chỉ huy cấp đội và tương đương xung phong, tình nguyện làm cán bộ.

Theo đó, ngày 22/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc sáp nhập Công an tỉnh Yên Bái và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Lào Cai. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc thành lập công an cấp xã của Công an tỉnh Lào Cai. Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai có 27 đơn vị cấp phòng, 2 đồn Công an và 99 công an cấp xã, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định bố trí Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh, quyết định thành lập Công an cấp xã. Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã và các quyết định khác về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Trần Viết Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an 2 tỉnh Lào Cai - Yên Bái. Mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng với sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, sau sáp nhập, cùng với nhiều tiềm năng lớn của tỉnh cũng đặt ra nhiều thách thức, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Vì vậy, Công an tỉnh Lào Cai cần tiếp tục nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá dự báo đúng diễn biến để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Trước mắt, Công an tỉnh Lào Cai tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn dịp sáp nhập tỉnh; Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các Phó Giám đốc, các lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ được điều động, bố trí công tác tại tỉnh Lào Cai mới. Đại tá Cao Minh Huyền ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Đại tá Trần Viết Phương trong gần 6 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhanh chóng ổn định ở đơn vị mới, phát huy khả năng, trình độ, tập trung nghiên cứu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Công an năm 2025.

Đặc biệt, lực lượng công an phấn đấu xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có tụ điểm phức tạp, không có điểm bán lẻ ma túy, kéo giảm sâu tai nạn giao thông, cháy, nổ...

Tỉnh Quảng Trị:

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Trị (mới) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới).

Trước đó, Bộ Công an đã công bố Quyết định số 5137/QĐ-BCA, ngày 22/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sát nhập Công an tỉnh Quảng Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị mới có 27 phòng nghiệp vụ, 8 Công an phường, 69 Công an xã và 1 Công an đặc khu Cồn Cỏ trên cơ sở Đồn Công an Cồn Cỏ. Đồng thời, điều động cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với các Phó giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, trao các quyết định bố trí đối với 27 Trưởng phòng, 158 Phó trưởng phòng, 125 Đội trưởng, 292 Phó đội trưởng, 78 Trưởng Công an cấp xã, 390 Phó trưởng Công an cấp xã và các cán bộ không giữ chức vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Kể từ ngày 1/7/2025, Công an tỉnh Quảng Trị (mới) trên cơ sở hợp nhất Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Trị chính thức vận hành, hoạt động cùng với chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, chiến sỹ Công an 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị từ nay chung một đơn vị để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

Mặc dù tổ chức bộ máy có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên về chức năng, nhiệm vụ chính trị không thay đổi mà còn được tín nhiệm, giao thêm nhiều nhiệm vụ mới. Do vậy, phương châm trước mắt của toàn lực lượng là kế thừa, phát huy kết quả, truyền thống của Công an 2 tỉnh đã được xây dựng, vun đắp qua các thời kỳ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, sớm ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động, vận hành thông suốt, không để công việc bị trì trệ, gián đoạn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.