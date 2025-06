TPO - Ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 26, trong đó thông qua dự thảo đề án thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh mới.

Theo đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thông qua các dự thảo đề án thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Giang và Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh (mới).

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thông qua các dự thảo đề án thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang và Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh, thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang và Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo đề án hợp nhất, sáp nhập Báo Bắc Giang, Báo Bắc Ninh với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh thành Báo và Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Bắc Ninh mới. Dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Bắc Ninh mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới), Dự thảo Chương trình công tác năm 2025 của Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới), Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (mới) tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, thời gian đến ngày 1/7/2025 không còn nhiều, có rất nhiều công việc, vì vậy cần có sự tập trung cao chỉ đạo hoàn thành các thủ tục, ban hành các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy để tổ chức công bố.

Từ nay đến khi kết thúc hoạt động cấp huyện, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục tập trung cao chỉ đạo giải quyết các công việc còn lại như chỉ đạo hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều, nắm chắc tình hình, phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bàn giao tài chính, tài sản, nhân sự theo phương án sắp xếp. Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị để tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bắc Ninh mới.

Các sở, ngành tập trung điều chuyển, cấp phát, phân bổ tài chính, tài sản, hỗ trợ thiết lập hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hướng dẫn thủ tục cần thiết để cấp xã hoạt động từ ngày 1/7/2025. Trong thời gian từ nay đến ngày 30/6, các cơ quan, đơn vị chủ động di chuyển phương tiện, trang thiết bị, con người đến nơi làm việc mới.