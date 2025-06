17 cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ đối với 17 cán bộ nghỉ hưu trước hạn tuổi để phục vụ sáp nhập tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 17 cán bộ nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất.

Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, năng lực công tác tốt, nhưng vẫn có nguyện vọng xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ triển khai thực hiện mô hình tổ chức của Công an tỉnh khi nhập với tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Các cán bộ này thể hiện tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Công an, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong toàn Công an tỉnh nỗ lực phấn đấu hơn nữa, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.