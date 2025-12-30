Cảng cá lớn nhất Đà Nẵng 'hạ nhiệt' ô nhiễm sau 5 năm xử lý

TPO - Sau 5 năm triển khai Quyết định số 2375, công tác kiểm soát, cải thiện môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực này.

Ngày 30/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang theo Quyết định số 2375, giai đoạn 2020 – 2025.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã cải thiện tích cực.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền và cảng cá được cải thiện rõ rệt. Công tác thu gom, xử lý rác thải trong khu vực đã được xã hội hóa, duy trì thường trực 24/7, với kinh phí tăng từ 600 triệu đồng/năm lên hơn 4,14 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2020 – 2025, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã thu gom hơn 33.678 m³ rác sinh hoạt phát sinh từ hơn 18,2 nghìn lượt tàu, thuyền cập cảng, neo đậu và hoạt động.

Các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến để tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Đáng chú ý, mô hình thí điểm khai báo lượng rác và thu gom toàn bộ rác thải phát sinh trong quá trình đánh bắt trên biển được triển khai đối với 25 tàu. Sau 6 tháng, các tàu đã giao nộp 664,4 kg rác thải, trong đó có 570 kg rác thải nhựa và 94,4 kg rác thải khác như vỏ lon nhôm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố giao Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra nghiêm ngặt 100% tàu cá ra vào cảng. Trong giai đoạn này, hơn 40,8 nghìn lượt tàu thuyền được kiểm tra xuất bến, với trên 87,6% tàu có biên bản bàn giao rác. Các trường hợp không bàn giao rác không được giải quyết xuất bến.

Đà Nẵng đầu tư nhiều dự án để nâng cấp, cải tạo âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Song song với rác thải rắn, công tác thu gom, xử lý nước thải được xác định là giải pháp “xử lý tận gốc” ô nhiễm. Hơn 174 nghìn m³ nước thải từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thủy sản và khu vực âu thuyền được giám sát, thu gom, xử lý. Thành phố đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét âu thuyền, xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới với tổng công suất 700 m³/ngày đêm.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 242 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt hơn 725,6 triệu đồng. Kết quả quan trắc giai đoạn 2021 – 2025 cho thấy chất lượng môi trường nước và không khí khu vực đã được cải thiện rõ rệt.

Theo ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Quyết định 2375 là bước đột phá trong quản lý môi trường tại điểm ô nhiễm phức tạp này. Thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục duy trì kết quả đạt được, có lộ trình rõ ràng, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình ra các cảng cá và “điểm nóng” ô nhiễm khác, với tinh thần không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế.