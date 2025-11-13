Diện mạo trung tâm nghề cá 250 tỷ ở Đà Nẵng vừa 'lên đời'

TPO - Sau hơn một năm thi công nâng cấp và mở rộng, Cảng cá Thọ Quang, trung tâm nghề cá lớn nhất Đà Nẵng đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và đồng bộ.