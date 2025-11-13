Diện mạo trung tâm nghề cá 250 tỷ ở Đà Nẵng vừa 'lên đời'

TPO - Sau hơn một năm thi công nâng cấp và mở rộng, Cảng cá Thọ Quang, trung tâm nghề cá lớn nhất Đà Nẵng đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và đồng bộ.
Bên cạnh đó, dự án còn cải tạo cảnh quan, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Công trình dự kiến khánh thành vào chiều 13/11, được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, hướng tới trở thành trung tâm nghề cá lớn của khu vực miền Trung, gắn với phát triển du lịch.