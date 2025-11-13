Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diện mạo trung tâm nghề cá 250 tỷ ở Đà Nẵng vừa 'lên đời'

Duy Quốc

TPO - Sau hơn một năm thi công nâng cấp và mở rộng, Cảng cá Thọ Quang, trung tâm nghề cá lớn nhất Đà Nẵng đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và đồng bộ.

tp-cangcadanangimg-7527-3164.jpg
Được quy hoạch là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước, Cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) được đầu tư nâng cấp, xây dựng đạt tiêu chí cảng cá loại 1, với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
tp-cangcathoquag1.jpg
Công trình nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 1/2024.
tp-cangcadanangimg-7526.jpg
Mục tiêu của dự án là đưa Cảng cá Thọ Quang đạt tiêu chí cảng cá loại 1, đảm bảo chức năng là cảng cá động lực trung tâm nghề cá lớn của Đà Nẵng, đồng thời kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ, hiện đại.
tp-cangcadanangimg-7550.jpg
Trong giai đoạn 2, hàng loạt hạng mục trọng điểm được đầu tư đồng bộ như nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1 và cầu tàu số 3, kết nối với cầu tàu số 2 đã hoàn thành ở giai đoạn 1. Cải tạo khu nhà mua bán thủy sản với hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống thấm và sơn sửa lại nền chợ. Nâng cấp, sửa chữa kè bờ âu thuyền và đường giao thông nội bộ.
tp-cangcadanangimg-7539-6499.jpg
Xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm, với thiết bị xử lý tại nguồn, nước thải sau xử lý đạt chuẩn cột B, QCVN 11:2015/BTNMT.
tp-cangcadanangimg-7542.jpg
tp-cangcadanangimg-7549.jpg
tp-cangcadanangimg-7525.jpg
Bên cạnh đó, dự án còn cải tạo cảnh quan, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
tp-cangcadanangimg-7546.jpg
Sau khi hoàn thành, dự kiến cảng cá này có thể đáp ứng 300 lượt tàu có công suất tối đa 2.000CV cập cảng/ngày, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 100 nghìn tấn/năm.
tp-cangcadanangimg-7536.jpg
tp-cangcadanangimg-7533.jpg
Công trình dự kiến khánh thành vào chiều 13/11, được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, hướng tới trở thành trung tâm nghề cá lớn của khu vực miền Trung, gắn với phát triển du lịch.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #cảng cá Thọ Quang #trung tâm nghề cá #hạ tầng biển #kinh tế biển #nâng cấp #cải tạo #diện mạo mới #khang trang #hiện đại #đồng bộ

