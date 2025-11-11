Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng bổ sung 200 tỷ đồng cho người dân vùng thiên tai vay vốn

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình, trình HĐND TP đề nghị bổ sung 200 tỷ đồng vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Mục tiêu là hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai, lũ lụt và thúc đẩy tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, có hơn 26.900 hộ vay vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với dư nợ hiện hành trên 1.066 tỷ đồng.

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã có đề nghị bổ sung thêm 200 tỷ đồng vốn ủy thác.

7b197d9cc6c54a9b13d4.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng

Trước đề nghị nêu trên, UBND TP Đà Nẵng thống nhất bổ sung 200 tỷ đồng vốn ủy thác năm 2025 để cho vay khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai và hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Nguồn vốn này được điều chuyển nội bộ từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các công trình, dự án chậm giải ngân của TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và kế hoạch thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, ngân sách thành phố đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho các đối tượng trên địa bàn theo quy định của HĐND TP. Đối với năm 2025, tổng số vốn ủy thác là 400 tỷ đồng.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #UBND TP Đà Nẵng #Mưa lũ #Thiệt hại do mưa lũ #Vay vốn

