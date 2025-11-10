Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Dọn dẹp sau mưa lũ, nhiều người bị rắn độc cắn

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mỗi đợt mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn phải rời khỏi hang tìm nơi ẩn trú. Ở vùng nông thôn, khu vực giáp sông suối rắn thường ẩn trong các đống gỗ, mái tôn, bụi rậm...

Rất nhiều người dân tại Đà Nẵng phải nhập viện vì bị rắn cắn trong mùa mưa lũ. Có trường hợp nặng, bị hoại tử, phải điều trị tích cực.

Anh M.T. (phường Hòa Xuân) cho hay khi đang dọn lụt, anh bị rắn cắn. “Lúc đó tôi có cảm giác như bị chích một cái vào chân, không nghĩ là bị rắn cắn. Đến khi chân sưng lên mới biết, tôi phải lấy dây buộc lại để nọc độc khỏi chạy lan ra”, anh kể.

711ran-can.jpg
Bệnh viện Đà Nẵng liên tục tiếp nhận các trường hợp bị rắn cắn trong mùa mưa lũ.

Trong khi đó, bà T.H. (xã Hòa Tiến) đang nhổ sả trong vườn thì bất ngờ bị rắn trườn ra cắn. Một lúc sau ở vết cắn rỉ máu, bà dùng tay nặn ra, băng lại rồi đi đến bệnh viện. Nhiều bệnh nhân khác cũng cho biết bị rắn cắn khi đang dọn dẹp, làm việc ở môi trường ẩm ướt, ruộng vườn.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, trong tháng 10/2025 có 25 ca nhập viện vì rắn độc cắn, từ đầu tháng 11 đến nay có thêm gần 10 ca nữa. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức, sưng tại vết cắn. Có trường hợp bị hoại tử ở vết cắn và phải can thiệp điều trị tích cực.

Bác sĩ Phạm Minh An, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, mỗi đợt mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn phải rời khỏi hang tìm nơi ẩn trú. Ở vùng nông thôn, khu vực giáp sông suối rắn thường ẩn trong các đống gỗ, mái tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước trôi vào nhà. Vì vậy khi người dân dọn dẹp, làm việc rất có thể bị rắn cắn.

“Những loại rắn độc thường gặp ở miền Trung là rắn lục đuôi đỏ, rắn học trò, rắn cạp nia… Nếu bị rắn cắn, người dân không nên dùng tay trần bắt hay cố gắng đập chết con rắn mà nên ghi nhớ hình ảnh của nó, hoặc chụp hình lại để cung cấp thêm thông tin cho bác sĩ”, bác sĩ Phạm Minh An nói thêm.

Theo bác sĩ , khi bị rắn cắn, người dân không nên sử dụng các biện pháp dân gian như hút độc, đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng, hoại tử. Cần phải cố định chi bị cắn bằng nẹp, giữ thấp hơn tim, rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch hoặc xà phòng, băng nhẹ vết thương lại và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Thanh Hiền
#mùa mưa lũ #Đà Nẵng #rắn độc cắn #nhập viện #Bệnh viện Đà Nẵng #dọn dẹp nhà cửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục