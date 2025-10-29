Đà Nẵng tiếp tục mưa to, lũ đặc biệt lớn trên các sông

TPO - Đến ngày 30/10, mưa ở Đà Nẵng mới có xu hướng giảm dần với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Đêm 28/10, Đà Nẵng mưa lớn trở lại sau một ngày mưa ít, có nhiều khoảng tạnh ráo. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay đến đêm 30/10, thành phố vẫn có mưa to, mưa rất to và dông.

Nước dâng nhanh, gây ngập nặng tại tổ Tây An (phường Hòa Xuân). Ảnh: Thanh Hiền

Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phổ biến 150- 300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi.

Từ ngày 30/10 mưa có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong ngày 29/10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10.5m, trên BĐ (báo động) 3 1.5m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1.2-1.3m, sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0.4-0.7m; trên sông Tam Kỳ lên ở mức xấp xỉ BĐ3.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, P. Bàn Thạch, P. Hương Trà, P. Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.

Nước trên các sông của Đà Nẵng dâng cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, đợt mưa lũ dài ngày làm hơn 65.000 hộ dân bị ngập, 10 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 5.600 người.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn tại cuộc họp chiều 28/10 đã lưu ý các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất. Riêng Sở Xây dựng khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở để triển khai các giải pháp kỹ thuật tạm thời, bảo đảm thông tuyến sớm và an toàn tuyệt đối cho người dân.