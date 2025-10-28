Người dân Đà Nẵng chạy lụt trước khi trời tối

TPO - "Cả ngày hôm nay vợ con sang nhà hàng xóm trú, đến chiều nước vẫn không rút, chỉ còn một đoạn nữa thôi là ngập tới nóc nên tôi phải nhờ ca nô vào chở mấy mẹ con di tản gấp, sợ trời tối nguy hiểm", anh Nguyễn Trường Nhuận (tổ Tây An, phường Hòa Xuân) lo lắng.