Chiều 28/10,
Đà Nẵng ít mưa nhưng mực nước lũ vẫn dâng liên tục. Nhiều nơi vẫn bị nước bủa vây, cô lập, nhà cửa ngập nặng.
Nước "leo" dần lên nóc nhà, người dân Đà Nẵng chạy lụt trước khi trời tối. Video: Thanh Hiền
Biển nước bủa vây tổ Tây An. Đây là khu vực khá thấp nên hứng trọn nước từ những nơi cao đổ về. Theo bà con, từ khuya nước bắt đầu tấn công nhà dân, đỉnh điểm khoảng 10h sáng, nước dâng rất nhanh. Từ đó đến chiều nước lũ lên liên tục, không chững lại. Ảnh: Thanh Hiền.
Nhiều ngôi nhà đã ngập hơn một nửa. Trong làng phần lớn chỉ có đàn ông, thanh niên ở lại để canh giữ nhà cửa. Còn người già, phụ nữ, trẻ em di tản.
Nước trước cửa nhà dân ngập gần cổ người lớn. Các hộ dân ở đây dùng thuyền thúng đưa người già, trẻ nhỏ ra phía đầu làng để chờ ca nô đến chở đi sơ tán.
Nhà anh Nguyễn Trường Nhuận bị nước ngập gần lút cửa lúc giữa chiều.
"Cả ngày hôm nay vợ con sang nhà hàng xóm trú, đến chiều nước vẫn không rút, chỉ còn một đoạn nữa thôi là ngập tới nóc nên tôi phải nhờ ca nô vào đưa mấy mẹ con di tản gấp, sợ trời tối nguy hiểm", anh Nguyễn Trường Nhuận (tổ Tây An, phường Hòa Xuân) lo lắng.
Rất nhiều người dân đã phải gấp rút
chạy lụt trong chiều vì mực nước chưa có dấu hiệu chững lại.
Lực lượng chức năng liên tục đưa ca nô, xuồng máy vào chở người dân ra bên ngoài. "Trong chiều nay nước dâng thêm gần nửa mét. Trời mưa nhỏ mà còn dâng kiểu đó, lỡ đêm mưa nữa thì không biết thế nào nên thôi chủ động đi sớm cho chắc ăn", chị Trần Thị Vân chia sẻ.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đến kiểm tra tình hình ngập lũ và yêu cầu các lực lượng chức năng bố trí nhân lực, phương tiện đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Lưu ý di tản người dân trước khi trời tối. Đồng thời hỗ trợ thực phẩm, nước uống... cho những người dân còn ở lại nhà, cũng như những người phải di tản nếu họ có nhu cầu.
Hàng chục lượt ca nô liên tục chạy vào đưa người từ trong vùng ngập ra ngoài. Các lực lượng và người dân đều khẩn trương di tản khi trời còn sáng.
Những ngôi nhà bị "đánh úp" giữa biển nước mênh mông.
Theo người dân, mấy năm gần đây chưa có năm nào nước "hung dữ" như bây giờ, vừa lớn, vừa lên nhanh và không chịu rút. "Tôi nhớ năm 2017 nước cũng cao, nhưng không bằng năm nay. Sáng nay thấy trời êm êm, nghĩ kiểu gì trong ngày cũng rút nhưng không ngờ càng về chiều càng dâng mạnh", một người dân chia sẻ.
Một số nhà nền cao, có tầng thì người dân yên tâm ở lại.
Còn phần lớn "bỏ của chạy lấy người" vì không không dám ở lại ngôi nhà vừa ngập, vừa mất điện trong đêm.
Phía ngoài đường ray cách thôn khoảng 1km, lực lượng chức năng túc trực để sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ bà con trong trường hợp khẩn cấp.
Người dân ở lại nhận tiếp tế của người thân gửi các lực lượng mang vào. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, chiều 28/10, mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên lại, hạ lưu đang dao động ở mức cao trên báo động (BĐ) 3; nước trên sông Hàn đang lên; trên sông Tam Kỳ đang dao động trên BĐ2. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn khả năng lên trở lại; đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức trên BĐ3 từ 1.0-1.5m; trên sông Thu Bồn đỉnh lũ có khả năng vượt lũ lịch sử từ 0.1-0.4m; sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0.2m; trên sông Tam Kỳ lên ở mức xấp xỉ BĐ3.
Người dân đứng từ ngoài đường ngóng vào tổ Tây An bị nước lũ bủa vây, cô lập. Dự báo ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ...