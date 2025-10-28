Bộ đội vượt lũ giúp chuyển linh cữu ra khỏi vùng ngập, cứu người bệnh giữa mưa trắng trời Đà Nẵng

TPO - Giữa mưa lũ ngập sâu tại Đà Nẵng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dầm mình cứu dân khỏi vùng nguy hiểm. Các anh hỗ trợ di dời tài sản, đưa người bệnh đi cấp cứu, thậm chí tổ chức di chuyển linh cữu vượt lũ đến nơi an toàn. Hình ảnh những người lính “vì dân quên mình” thêm một lần nữa lay động giữa tâm lũ miền Trung.

Sáng 28/10, trong khi nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng vẫn đang ngập sâu do mưa lớn kéo dài, các lực lượng của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Cẩm Lệ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập, giúp di dời tài sản, vận chuyển lương thực đến nơi an toàn.

Đặc biệt, lực lượng bộ đội, dân quân đã hỗ trợ, tổ chức đưa linh cữu người dân tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) ra khỏi khu vực bị cô lập để đảm bảo an toàn trong quá trình an táng.

Cán bộ chiến sĩ giúp đưa quan tài người dân đi an táng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Cẩm Lệ, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng thường trực, Trung đoàn 971 và dân quân địa phương đã được huy động. Các lực lượng này tập trung hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 (xã Hòa Tiến) kê cao tài sản, di chuyển người ra khỏi vùng ngập. Tại thôn An Trạch, lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ gia đình có người mất, tổ chức đưa linh cữu ra khỏi vùng ngập nước, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Cũng trong ngày, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại hướng xã Đại Lộc đã tiếp tục tổ chức vận chuyển cấp cứu các trường hợp bệnh nặng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Bộ đội đưa trẻ nhỏ bị sốt, người già bị đau đi điều trị trong mưa gió.

Lực lượng đã tiếp cận và đưa bà Đặng Thị Minh Hương (1967, trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) đến cơ sở y tế khi tình trạng bệnh trở nặng trong lúc bị cô lập bởi nước lũ. Đồng thời, bé Trúc Anh (15 tháng tuổi) tại thôn 2, xã Đại Lộc bị sốt cao cũng được lực lượng khẩn trương đưa ra khỏi vùng ngập sâu để theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Điện Bàn cũng đã cơ động phương tiện, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó và cứu hộ khẩn cấp. Trong quá trình triển khai, lực lượng đã tiếp cận thành công và vận chuyển kịp thời ba trường hợp bị thương nặng tại xã Đại Cường gồm: cụ bà Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân, anh Lê Văn Bảo (35 tuổi) bị đau ruột thừa cấp, và anh Nguyễn Đắc Thắng, cán bộ Công an xã Vu Gia, bị gãy chân trong khi làm nhiệm vụ.

Các trường hợp trên được đưa vượt qua nhiều đoạn ngập sâu, nước chảy xiết đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều trị kịp thời.