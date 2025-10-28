Quân khu 5 họp khẩn trong đêm, triển khai ứng cứu người dân giữa mưa lũ

TPO - Tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có 49 xã phường ngập lụt, trận lũ đã làm 6 người mất tích và ảnh hưởng đến 728 hộ/2.650 nhân khẩu.

Tối ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã họp khẩn để bàn và triển khai các phương án phòng chống mưa lũ trên địa bàn Quân khu.

Theo báo cáo tổng hợp của cơ quan, tính đến thời điểm 21h ngày 27/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 42 xã, phường ngập lụt; di dời 622 hộ/2.402 nhân khẩu. Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 7 xã, phường ngập lụt; địa phương di dời 106 hộ/248 nhân khẩu.

Hiện nay, trận lũ đã làm mất tích 6 người và ảnh hưởng đến 728 hộ/2.650 nhân khẩu.

Quân khu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để khẩn trương ứng cứu nhân dân vùng rốn lũ kịp thời.

Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân di dời tài sản.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức thành lập 5 đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan chủ trì đi các hướng của hai tỉnh, thành; phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chỉ đạo chống ngập lụt, sạt lở đất.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, triển khai phương án giúp nhân dân phân luồng giao thông, di chuyển người dân, tài sản vùng bị ngập về nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hạn chế về người, phương tiện và tài sản.

Quân khu 5 họp bàn phương án trong đêm 27/10.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan Quân khu hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên địa bàn, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch để hỗ trợ địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kết quả phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Các đơn vị phải đảm đảm kịp thời lực lượng, phương tiện, hậu cần kỹ thuật, phát huy tinh thần “4 tại chỗ” trong phòng chống mưa lũ, sạt lở. Phối hợp với các lực lượng vận chuyển, tiếp tế lương thực thực phẩm cứu trợ đồng bào ở các khu vực bị cô lập, chia cắt.