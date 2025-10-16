Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba

TPO - Chiều 16/10, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt Quân khu 5, Đại tá Lương Đình Chung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, đã ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của đơn vị.

Cách đây 80 năm, ngày 16/10/1945, giữa khí thế sục sôi của những ngày mùa Thu cách mạng, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu 5 được thành lập. Từ đó, ngày 16/10 hằng năm trở thành ngày Truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu.

Trong 80 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu bằng mồ hôi, xương máu, công sức, trí tuệ, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu, chiến thắng, lập nên những thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu 5 vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, có 942 tập thể, 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hôm nay, LLVT Quân khu tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba - phần thưởng cao quý khẳng định tầm vóc và đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 5 trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 5. Thủ tướng khẳng định: 80 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ thi đua quyết thắng của Quân khu 5.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu LLVT Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng; chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững đoàn kết quân – dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định”. Vì vậy, LLVT Quân khu cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi điều kiện, nhất là trước những thách thức an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân khu 5 đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn với cụ thể hóa tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại; chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng với Quân đội và nhân dân hai nước bạn Lào, Campuchia; gắn kết nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội, tham gia tích cực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo, LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục trưởng thành, vững bước trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ Khu 5”.