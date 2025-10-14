Sôi nổi dạ hội thanh niên Quân khu 3

TPO - Tối 13/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức dạ hội thanh niên với chủ đề “Quân khu 3 – 80 năm vững bước dưới Cờ Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945-31/10/2025".

Tham dự dạ hội có Trung tướng Nguyễn Đức Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm – Tư lệnh Quân khu 3, cùng hàng trăm quân nhân, chiến sĩ, người dân, đoàn viên thanh niên các xã/phường, trường học trên địa bàn TP Hải Phòng.

Mở màn đêm hội, trung úy Vũ Thành Kiên – cán bộ đoàn tiêu biểu Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, đại diện hơn 12.000 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang quân khu rước lên lễ đài, tượng trưng cho ý chí, niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ hôm nay, tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống “Đoàn Kết – Chủ động – Sáng tạo – Hy sinh – Chiến thắng”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng – Chính ủy Quân khu 3 đã thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc truyền thống, biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lòng trung thành và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân khu.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh, địa bàn Quân khu 3 luôn có mặt ở những thời khắc lịch sử quan trọng nhất.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp, cùng nhân dân vùng châu thổ sông Hồng lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Hy sinh – Chiến thắng”.

Trong không gian Bảo tàng Quân khu 3 (TP Hải Phòng), cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên đã ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu, tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử mới.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 3 và các đơn vị biểu diễn nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Với chủ đề “Quân khu 3 – 80 năm vững bước dưới Cờ Quyết thắng”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 3 cùng các đơn vị đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 2 phần: ký ức thời hoa lửa và tuổi trẻ Quân khu 3 tiếp bước cha anh.

Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, sinh động, đã khơi dậy những năm tháng hào hùng của dân tộc, nơi bao lớp người con vùng châu thổ sông Hồng đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, tiếp thêm ngọn lửa tự hào và niềm tin cho thế hệ hôm nay.

Tại đêm hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức trao thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 80 năm lịch sử và những chiến công”.

Cuộc thi đã thu hút hàng vạn bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống và hun đúc lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ.

Hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên TP Hải Phòng dự dạ hội Quân khu 3.

Ban tổ chức trao 9 giải A , 11 giải B, 12 giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả có những đóng góp xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tìm hiểu và lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Dạ hội “Quân khu 3 - 80 năm vững bước dưới Cờ Quyết thắng” không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha anh. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay, những người đang tiếp bước truyền thống vẻ vang, xây dựng Quân khu 3 vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.