Toàn quân thực hiện gần 3.100 công trình, phần việc thanh niên

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Khối thi đua 2 của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2025.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) và các đơn vị trong Khối thi đua 2, gồm Ban Thanh niên Quân đội, Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng.

Theo Ban Thanh niên Quân đội (Khối trưởng Khối thi đua 2 - Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2025), cho biết, trong năm 2025, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Khối thi đua 2 Cơ quan TCCT đã được các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội nhận Cờ thường trực của Khối thi đua số 2, năm 2026, từ lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội.

Phong trào TĐQT phát triển sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nêu cao ý chí quyết tâm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2025, toàn quân có 341 đơn vị cấp đại đội và tương đương, quân số hơn 20 nghìn bộ đội và dân quân tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tại 147 xã thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Bộ đội giúp tỉnh Bắc Ninh phòng chống mưa lũ trong năm 2025.

Qua đó giúp nhân dân lao động, sản xuất 450 nghìn ngày công; làm mới và tu sửa trên 350km đường giao thông nông thôn; nạo vét trên 500km kênh mương nội đồng; tu sửa, quét dọn 850 nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí trên 150 nghìn đối tượng; thăm, tặng quà hơn 35 nghìn đối tượng.

Tuổi trẻ toàn quân đã thực hiện gần 3.100 công trình, phần việc thanh niên; 9.638 “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, triển khai 245 đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh, 112 đội hình Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, 147 đội tiếp sức mùa thi.

Tuổi trẻ Quân đội đã sửa chữa 267km, làm mới 41km đường; tham gia 35 đợt hoạt động vệ sinh hơn 130km bờ biển, thu gom hơn 160 tấn rác thải; tổ chức 38 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy cho trên 8.000 lượt người; tổ chức 46 lớp Học kỳ trong Quân đội, với 6.590 học sinh tham gia.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam, Hội phụ nữ các đơn vị đã tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tặng quà và gửi quà tặng cho các học sinh tiêu biểu là con của cán bộ, hội viên phụ nữ hơn 87 nghìn suất quà.

Các đơn vị cũng tổ chức thăm, tặng 702 suất quà cho học sinh bị khuyết tật, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ học bổng, tặng 6.486 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, con em gia đình chính sách.

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tổ chức trao quà tặng trẻ em tỉnh Nghệ An.

Trong công tác Công đoàn Quốc phòng, thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, có hơn 4.600 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công trình, sản phẩm có giá trị làm lợi ước tính 341 tỷ đồng...

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thi đua đã xác định, Khối thi đua 2 tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2026; trọng tâm là phát động và tổ chức tốt phong trào TĐQT, phong trào thi đua trong huấn luyện, các đợt thi đua cao điểm.

Các đơn vị trong Khối tập trung thi đua xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số; bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, có chất lượng, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá, giỏi.

Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ Quân đội và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2025.