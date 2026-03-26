Gen Z Bắc Ninh ‘phủ xanh’ mạng xã hội với trend check-in áo Đoàn

TPO - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giới trẻ Bắc Ninh check-in với áo Đoàn, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần xung kích và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong thời đại số.
Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh check - in với áo Đoàn nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Việc giới trẻ tỉnh Bắc Ninh chủ động kể câu chuyện của mình thông qua việc check - in với áo Đoàn trên mạng xã hội là tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy tổ chức Đoàn ở tỉnh Bắc Ninh không chỉ giữ vai trò tập hợp, định hướng mà còn thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Những bức ảnh check-in không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng của thanh niên Bắc Ninh.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, những bức ảnh check-in với áo Đoàn tuy giản dị nhưng mang sức lan tỏa lớn, góp phần khắc họa hình ảnh thanh niên Bắc Ninh năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.