Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dự kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn, trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn

TPO - Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - khẳng định: 95 năm qua, lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên TPHCM nói riêng đã dấn thân, quyết hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để đổi lấy nền độc lập, hòa bình và thống nhất, để "đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tối 22/3, tại Công viên Phan Đình Phùng, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 - năm 2026.

Đến dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cũ; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu ôn kỷ niệm tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - khẳng định: 95 năm qua, lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên TPHCM nói riêng đã dấn thân, quyết hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để đổi lấy nền độc lập, hòa bình và thống nhất, để “đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ thanh niên đã khẳng định lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đồng thời hun đúc nên lịch sử hào hùng, truyền cảm hứng cho thanh niên hôm nay tiếp tục con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

Anh Ngô Minh Hải cho biết, trong giai đoạn đầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, tổ chức Đoàn đồng hành với tuổi trẻ thành phố trong hành trình trang bị kỹ năng, nghề nghiệp, việc làm của thanh niên đến các sân chơi học thuật, sáng tạo, hội nhập…

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ thành phố tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng, với 5 nhiệm vụ lớn. Trong đó có việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ thành phố tiên phong xây dựng thành phố phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”; thực hiện chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên thành phố, đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, chăm lo thanh niên, nâng cao chỉ số phát triển thanh niên”. Đồng thời cũng kiên trì, tìm kiếm các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Bản sắc riêng của tuổi trẻ TPHCM

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nêu rõ: Qua 95 năm trưởng thành, phát triển, dưới sự tập hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam đã kế thừa xuất sắc truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam, viết thêm những trang sử mới đáng tự hào, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, bằng sức trẻ, tinh thần dấn thân, bằng lòng yêu nước, ý chí kiên định, bằng tinh thần luôn sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng; ngày càng mở rộng diện tập hợp, phát huy thanh niên; đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định, trong chặng đường vẻ vang đó, tuổi trẻ TPHCM đã có những đóng góp xứng đáng, trực tiếp làm nên những dấu ấn đáng trân trọng không những trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam mà còn trong lịch sử hình thành, phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng bộ TPHCM.

Nhân dân thành phố sẽ mãi không quên hình ảnh của học sinh, sinh viên đô thị Sài Gòn với phong trào đấu tranh chính trị sục sôi, sẽ mãi ghi nhớ những chiến công của tuổi trẻ thành phố tại Căn cứ Minh Đạm, Núi Dinh, Chiến khu Đ, hay sự kiên cường của tuổi trẻ thành phố trên các đồn điền cao su.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, tuổi trẻ thành phố lại vững tin tinh thần, bước vào những cuộc chiến đấu mới để xây dựng thành phố đẹp hơn, để cuộc sống ngày một tốt hơn trên công trường, nông trường, trên giảng đường, ngoài ruộng vườn, biển đảo, trong nhà máy, phòng thí nghiệm, trên các đấu trường thi đấu…

“Ở những nơi khó khăn nhất, cần đến tinh thần tình nguyện, sự dấn thân, hy sinh, tuổi trẻ thành phố đã nhanh chóng hiện diện, tham gia và để lại những kết quả đáng trân trọng. Tất cả đã bền bỉ hun đúc bản sắc riêng: Yêu nước, kiên định, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của tuổi trẻ thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

