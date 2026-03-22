Ngày hội Sức trẻ học sinh, sinh viên

TPO - Mở đầu ngày hội là Giải việt dã học sinh, sinh viên TPHCM mở rộng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 gắn với chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, thu hút khoảng 5.000 bạn trẻ tham gia.

Sáng 21/3, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM tổ chức khai mạc ngày hội “Sức trẻ học sinh, sinh viên TPHCM” lần thứ 7, năm 2026. Đây là sự kiện trọng điểm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Lãnh đạo Thành Đoàn, Nhà Văn hóa Sinh viên, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM cùng các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Tổ chức trao thư cám ơn đến các cơ quan chức năng, Hội sinh viên các trường và các đơn vị doanh nghiệp đồng hành ngày hội.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, ngày hội là hoạt động thường niên vào dịp tháng 3 hằng năm nhằm tạo sân chơi giao lưu, gắn kết các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, sôi động. Ngày hội năm nay lần đầu có sự tham gia của các bạn sinh viên ở khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng thông tin, ngày hội năm nay mở đầu bằng Giải việt dã học sinh, sinh viên TPHCM mở rộng kết hợp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất gắn với chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Bạn trẻ hào hứng tham gia giải chạy bộ tại ngày hội.

Hăng hái hòa vào ngày hội, Hằng Nga (sinh viên năm nhất Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết mục tiêu khi đến với ngày hội là để rèn luyện thể lực, thử thách bản thân và giao lưu, kết nối thêm nhiều bạn mới. Ngoài tham gia giải việt dã, nữ sinh nói còn tham gia sát hạch sức khỏe để kiểm tra thể trạng hiện tại của bản thân, đồng thời theo dõi chương trình nghệ thuật “Hoa và Rác” để hiểu thêm về tái chế.

Hằng Nga cùng bạn hào hứng tham gia giải việt dã sáng 21/3, hoạt động mở màn Ngày hội Sức trẻ học sinh, sinh viên TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Trong suốt hai ngày 21 và 22/3, Ngày hội Sức trẻ học sinh, sinh viên TPHCM 2026 diễn ra hơn 60 hoạt động đa dạng, từ các sân chơi thể dục thể thao, các giải thể thao học sinh, sinh viên, đến các chương trình học thuật, hội thi sáng tạo, các diễn đàn trao đổi và chia sẻ về khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe tâm thần, quản lý tài chính và trang bị kỹ năng thực hành xã hội…

Ngày hội diễn ra các giải đấu thể thao học sinh, sinh viên hấp dẫn với các bộ môn bóng đá, việt dã, karatedo, kéo co, bóng bàn và cờ vây, liên hoan nhóm nhảy học sinh, sinh viên toàn thành, liên hoan câu lạc bộ đội - nhóm toàn thành, cùng hoạt động sát hạch thể lực nhằm tìm kiếm và vinh danh những gương mặt đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe”. Ngoài ra còn có đêm hội văn hóa với sự tham gia biểu diễn của các văn nghệ sĩ trẻ được yêu thích.

Tại ngày hội năm nay, Ban Tổ chức cũng trao tặng học bổng quy mô lớn với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ các bạn sinh viên vươn lên trong học tập.

Sau chương trình khai mạc, ngày hội tiếp nối với show trình diễn văn nghệ với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Sỹ Luân. Ảnh: NVHSV