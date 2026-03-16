Những người trẻ không đầu hàng số phận

TPO - Một cô giáo mất chân sau tai nạn giao thông, một chàng trai không chân vẫn theo đuổi thể thao và đạt thành tích cao, một Tiktoker từng muốn trốn khỏi cuộc đời… Ba câu chuyện đời khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm: Họ không để khiếm khuyết định nghĩa cuộc đời mình. Họ là nhân vật chính, cùng nhau sẻ chia khát vọng tọa đàm “Thanh niên khuyết tật trong kỷ nguyên mới” thuộc INSPIRE FEST 2026 diễn ra tại TPHCM.

Cô giáo một chân và lời hứa với mẹ

Khi Nguyễn Thị Minh Tâm kể lại câu chuyện đời mình, khán phòng lặng đi vì xúc động.

Hoa hậu Trăng Khuyết 2025 Nguyễn Thị Minh Tâm kể câu chuyện của mình.

Tai nạn giao thông xảy ra khi Tâm - một giáo viên mới 23 tuổi. Một khoảnh khắc định mệnh khiến cô mất hoàn toàn chân trái. Từ một cô gái trẻ với nhiều dự định, Tâm phải đối diện với sự thật nghiệt ngã, cuộc sống sẽ không còn như trước.“Những ngày đầu tôi không thể chấp nhận được. Có những đêm tôi khóc một mình”, chị Tâm kể.

Ở tuổi 23 – độ tuổi đẹp nhất của những ước mơ, Tâm từng nghĩ cuộc đời mình đã dừng lại. Nhưng rồi chị nhìn thấy mẹ. Người mẹ khi ấy đã ngoài 60 tuổi, mang nhiều bệnh trong người. Khi con gái gặp tai nạn, bà gần như gác lại tất cả để chăm sóc con.

“Tôi nhận ra khi mình đau thì mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần”, Tâm chia sẻ. Ý nghĩ đó khiến cô thay đổi: Nếu mình gục ngã, người đau nhất vẫn là mẹ.

Từ những bước đi chập chững trên chân giả, từ những ngày tập thích nghi với cuộc sống mới, Tâm dần đứng dậy. Chị trở lại với việc học, rồi trở thành giáo viên trung học tại Đồng Tháp.

Không dừng lại ở đó, Tâm còn thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ những người yếu thế. Chị cũng được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Trăng Khuyết 2025, biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ và nghị lực.

“Tôi nghĩ mình phải sống xứng đáng với tình yêu thương của gia đình”, Tâm nói. Với chị, mất đi một phần cơ thể không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một chương khác của cuộc đời.

Chàng trai không chân và niềm đam mê không tắt

Nếu câu chuyện của Hoa hậu Trăng Khuyết Minh Tâm là hành trình đứng dậy sau biến cố, cuộc đời của Phạm Tuấn Hưng lại bắt đầu bằng một mất mát từ khi còn quá nhỏ.

Phạm Tuấn Hưng kể câu chuyện trở thành vận động viên bơi lội không chân.

Hai tuổi, Hưng gặp tai nạn nghiêm trọng khiến cả hai chân không còn. Người chứng kiến và đưa cậu đi cấp cứu là mẹ. Những năm sau đó, mẹ trở thành đôi chân của Hưng.

Suốt thời gian đi học, mỗi ngày mẹ phải cõng em 4 lượt đến trường."Lúc đó mẹ thương tôi lắm”, Hưng kể.

Nhưng Hưng không muốn lớn lên trong sự thương hại. Từ nhỏ, cậu đã mê thể thao. Không có chân, Hưng tập sút bóng bằng đùi vào bức tường trước nhà. Những cú đá đầu tiên vụng về, nhưng dần dần trở thành niềm đam mê.

Có những ngày tập luyện khiến cơ thể trầy xước. Mẹ thấy con đau thì xót xa, nhiều lần mắng vì sợ con bị thương. Nhưng Hưng chỉ nói một câu: “Đây là đam mê của con".

Niềm đam mê ấy đưa chàng trai không chân đến với bơi lội chuyên nghiệp. Hưng trở thành vận động viên bơi lội khuyết tật quốc gia, tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, những clip tâng bóng, chơi thể thao của anh trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi. Nhưng với Hưng, niềm vui lớn nhất không phải là lượt xem hay thành tích.

Mỗi lần giành huy chương, người đầu tiên Hưng muốn khoe là mẹ. Theo Hưng, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất. "Nếu mình buồn, mẹ cũng buồn theo. Vì vậy tôi luôn cố gắng sống vui vẻ", Hưng nói.

Hành trình học cách yêu bản thân

Trong ba câu chuyện tại tọa đàm, câu chuyện của Đinh Viết Tường lại mang một màu sắc khác – cuộc chiến với chính bản thân mình.

Tiktoker, ca sĩ Đinh Viết Tường kể câu chuyện yêu chính bản thân mình.

Tường mắc hội chứng Tics, một rối loạn vận động thần kinh khiến cơ thể phát ra những âm thanh và cử động không kiểm soát.

Căn bệnh xuất hiện từ khi anh còn nhỏ và ngày càng nặng. Những tiếng động bất chợt, những cử động không kiểm soát khiến Tường nhiều lần trở thành tâm điểm của sự tò mò, trêu chọc. “Có lúc tôi nhìn vào gương và ước người trong gương không phải là mình", Viết Tường nói.

Sự mặc cảm khiến chàng trai trẻ khép mình. Thậm chí có thời điểm, anh nghĩ mình là gánh nặng của gia đình và xã hội. Bước ngoặt đến khi Tường bắt đầu nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Những cuộc trò chuyện giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn. “Tôi nhận ra mình chưa từng chấp nhận bản thân", Việt Tường kể.

Tường nhận ra rằng, khi học cách yêu thương chính mình, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tường bắt đầu chia sẻ câu chuyện đời mình trên mạng xã hội. Những video chân thật, tích cực dần thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Hiện tài khoản TikTok của anh có hơn 700.000 người theo dõi.

Điều quan trọng nhất với Tường không phải là sự nổi tiếng, mà là việc giúp người khác hiểu rằng khiếm khuyết không định nghĩa con người. “Cuộc sống có màu gì là do mình chọn cách nhìn", Việt Tường chia sẻ.