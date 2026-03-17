Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” Thanh niên làm ‘kỹ sư số’, xây dựng chính quyền từ cơ sở

TPO - Chuyển dịch từ các hoạt động tình nguyện dùng sức sang vận dụng tri thức chuyên sâu, thanh niên đang khẳng định những đóng góp quan trọng trong xây dựng chính quyền số. Từ việc số hóa hồ sơ, đến hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia các tổ chuyển đổi số địa phương, tri thức trẻ đang trực tiếp góp phần hiện đại hóa hệ thống quản trị địa phương.

Thanh niên tiên phong phục vụ cộng đồng và an sinh xã hội

Đóng góp ý kiến vào Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” tổ chức vào ngày 19/3 tới, anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, tiên phong trong các phong trào phục vụ cộng đồng và an sinh xã hội.

Với tinh thần dấn thân, theo anh Quốc, thế hệ trẻ cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc hiện đại hóa các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng hệ thống quản trị địa phương hiệu quả và bền vững.

Anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang.

Từ thực tiễn phong trào tại các trường đại học và địa phương, anh Trần Trung Quốc cho rằng, hoạt động của thanh niên cần chuyển dịch mạnh mẽ từ ‘tình nguyện diện rộng’ sang ‘tình nguyện chuyên sâu’, hướng đến hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp. Thanh niên trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ số hóa hồ sơ địa phương, các tổ công nghệ số cộng đồng. Những bước đi thiết thực này góp phần xây dựng chính quyền số từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho rằng, thanh niên cần ứng dụng tri thức chuyên môn vào thực tiễn thay vì các hoạt động lao động phổ thông. Sinh viên và thanh niên tri thức nên tập trung vào các dự án chuyển giao kỹ thuật, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đối với khu vực ĐBSCL, sinh viên, thanh niên tập trung vào các chiến dịch tình nguyện gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, theo anh Quốc, thanh niên cần đóng vai trò những đại sứ bảo tồn và quảng bá bản sắc dân tộc. Trong đó, có thể chủ động xây dựng các bản đồ văn hóa số, ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) để giới thiệu các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của địa phương đến với bạn bè quốc tế. Phát triển các mô hình khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa, kết hợp giữa du lịch sinh thái và văn hóa vùng miền, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo ra giá trị kinh tế bền vững từ di sản.

Để thực hiện hiệu quả các định hướng trên, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang đề xuất, tổ chức Đoàn địa phương cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Đoàn các trường, để triển khai các dự án tình nguyện dài hạn, có tính kế thừa thay vì các hoạt động mang tính thời vụ. Trong tương lai, có thể xây dựng các sàn giao dịch tình nguyện trực tuyến, nơi các dự án cộng đồng được kết nối trực tiếp với những bạn trẻ có chuyên môn phù hợp và các nhà tài trợ. Đặc biệt, khuyến khích các câu lạc bộ, đội nhóm phát triển các mô hình "tình nguyện sáng tạo", nơi mỗi hành động nhỏ đều đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của quốc gia.

Tạo môi trường để thanh niên đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Đại học Trà Vinh đề xuất, Đoàn thanh niên các cấp tăng cường tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Đại học Trà Vinh.

Theo chị Thảo, tổ chức Đoàn cần xây dựng các chương trình kết nối thanh niên, sinh viên với doanh nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó giúp các ý tưởng của thanh niên được phát triển thành các dự án có giá trị thực tiễn. Khuyến khích thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương thông qua các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong nông thôn.

Về phương thức hoạt động đoàn, chị Thảo đề xuất, Đoàn cần tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, ứng dụng mạnh các nền tảng số để kết nối và tập hợp thanh niên. Đặc biệt, cần chuyển từ cách làm mang tính phong trào, sang tạo cơ hội để thanh niên tham gia các dự án thực tiễn, qua đó phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo của thanh niên.