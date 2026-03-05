DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN” Thiết kế không gian sáng tạo, hỗ trợ phát triển toàn diện cho sinh viên

TPO - Hướng tới Diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2026, nhiều cán bộ Đoàn, Hội và sinh viên tiêu biểu đã chia sẻ những trăn trở và đề xuất cụ thể như kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, phát động phong trào “mỗi đoàn viên một sáng kiến số”, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển toàn diện cho sinh viên...

Bạn Huỳnh Thanh Trúc - Sao Tháng Giêng tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2024 - 2025:

"Bệ phóng" cho những nỗ lực tiên phong

Hướng tới diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm nay, tôi đặc biệt tâm đắc với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Cụm từ "vươn mình" không chỉ là một nguồn cảm hứng, mà còn là lời hiệu triệu đòi hỏi mỗi người trẻ phải định hình lại thế nào là sự "tiên phong" trong bối cảnh mới.

Trưởng thành từ môi trường học thuật và hiện đang trực tiếp đồng hành cùng các bạn sinh viên trên cương vị Phó Bí thư Đoàn Học viện Hàng không Việt Nam, tôi nhận thấy sự tiên phong thiết thực nhất phải bắt nguồn từ năng lực chuyên môn.

Trong một ngành mang tính đặc thù và hội nhập sâu rộng như hàng không, việc nắm bắt các mô hình vận hành tiên tiến như Phối hợp ra quyết định (CDM) hay rèn luyện tư duy phân tích dữ liệu đa ngành chính là "vũ khí" để bứt phá. Khả năng làm chủ công nghệ và nhạy bén với các bài toán thực tiễn là nền tảng cốt lõi để người trẻ tạo ra giá trị.

Huỳnh Thanh Trúc (áo xanh, ngoài cùng từ phải sang).

Tuy nhiên, để sự tiên phong này không chỉ là nỗ lực đơn lẻ mà trở thành sức mạnh của cả một thế hệ, chúng ta cần một bệ phóng. Từ góc độ của một cán bộ Đoàn, trăn trở tôi mong muốn gửi tới Ban Bí thư là: Tổ chức Đoàn sẽ có những cơ chế nào để kiến tạo các không gian đổi mới sáng tạo thực chất? Làm sao để Đoàn thực sự là "bệ phóng", kết nối những nghiên cứu chuyên môn, sáng kiến của trí thức trẻ với nhu cầu vận hành thực tiễn của doanh nghiệp?

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi một thế hệ không chỉ giàu nhiệt huyết mà còn phải có năng lực thực chiến sắc bén. Tôi tin rằng, khi Đoàn tạo ra được một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tự tin khẳng định vị thế, đóng góp trực tiếp vào nhịp độ cất cánh của đất nước.

Bạn Quản Khánh Toàn - Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025:

“Mỗi đoàn viên một sáng kiến số”

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong phát triển toàn diện có ý nghĩa to lớn trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, có bản lĩnh, trí tuệ vững vàng góp phần đưa đất nước vươn mình. Để phát triển toàn diện, thanh niên trong thời đại mới nói chung và thanh niên CAND nói riêng cần phải có kiến thức chuyên môn sâu, có nền tảng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, đặc biệt là các nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Để giúp thanh niên có nền tảng kiến thức trên, Đoàn Thanh niên có vai trò rất lớn. Đại diện cho tiếng nói của tuổi trẻ CAND, tôi xin đề đạt các nội dung như sau:

Triển khai phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng kiến số”. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ, phần mềm, công cụ số nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn, cải tiến quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý. Thường xuyên, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ về AI, phân tích dữ liệu, an ninh mạng, các công cụ số mới; kết hợp hình thức workshop, thực hành trực tiếp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đoàn viên, thanh niên.

Quản Khánh Toàn - Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Phát động phong trào mỗi đoàn viên làm chủ một ngoại ngữ, khuyến khích thanh niên tự học, sử dụng các nền tảng học trực tuyến, tham gia các cuộc thi và diễn đàn ngoại ngữ toàn quốc để rèn luyện và đánh giá kết quả học tập. Có chính sách hỗ trợ phát triển ngoại ngữ đối với các nhóm thanh niên vùng sâu, vùng xa, nhóm thanh niên công tác trong lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức tin học cho đoàn viên thanh niên trên cả nước, bao gồm tin học văn phòng, phân tích dữ liệu, lập trình cơ bản, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng công nghệ trong học tập, công tác và quản lý. Tổ chức các cuộc thi tin học phạm vi toàn quốc tạo môi trường để thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học vào trong công tác.

Bạn Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam:

Thiết kế được lộ trình phát triển toàn diện

Với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên, tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho chủ đề đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện trong diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm nay. Trong nhịp sống hiện đại và bối cảnh hội nhập, khái niệm "phát triển toàn diện" đã vươn xa hơn những tiêu chuẩn về học thuật hay thể lực đơn thuần; nó đòi hỏi cả sự vững vàng về tâm lý và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trực tiếp làm việc và lắng nghe tâm tư của các bạn sinh viên, tôi nhận thấy một thách thức lớn. Đó là áp lực vô hình từ việc khẳng định bản thân, áp lực đồng trang lứa và những bỡ ngỡ trong định hướng tương lai, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên là một thước đo tuyệt vời cho sự phát triển toàn diện, nhưng làm sao để các tiêu chí này thực sự trở thành hành trang kỹ năng sống, thay vì chỉ là mục tiêu danh hiệu, là điều những cán bộ Hội chúng tôi luôn trăn trở.

Bạn Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.

Sự hỗ trợ thiết thực nhất lúc này không chỉ nằm ở các sân chơi phong trào bề nổi, mà là việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc tinh thần và rèn luyện "sức bền" tâm lý. Từ diễn đàn này, câu hỏi tôi mong muốn gửi đến Ban Bí thư là:

Tổ chức Đoàn, Hội sẽ có những giải pháp mang tính định hướng hệ thống nào để thúc đẩy việc xây dựng các mạng lưới hỗ trợ tâm lý chuyên sâu, kịp thời cho sinh viên? Đồng thời, làm thế nào để chúng ta cá nhân hóa các hoạt động đồng hành, giúp mỗi sinh viên, dù ở xuất phát điểm nào, cũng có thể tự thiết kế được lộ trình 'phát triển toàn diện' phù hợp với thế mạnh riêng của bản thân?

Tôi tin rằng, khi được Tổ chức Đoàn - Hội kiến tạo một điểm tựa tinh thần vững chắc, sinh viên Việt Nam sẽ có đủ nội lực và bản lĩnh để tự tin cất cánh, làm chủ mọi thách thức trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.