Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 284 kích hoạt '3 tiên phong'

TPO - Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 284 phát động phong trào "3 Tiên phong quyết thắng", trong đó có xây dựng đơn vị hiện đại, tiên phong phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, tiên phong giữ gìn giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên trận tuyến bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Sáng 4/3, tại Bắc Ninh, Đoàn cơ sở Trung đoàn Tên lửa 284 (Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức Lễ phát động phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”. Đây là đơn vị được lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn Quân chủng.

Quang cảnh lễ phát động.

Dự lễ phát động có Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365; Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân); đại biểu Sư đoàn 365 và lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 284 cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đơn vị.

Giai đoạn 2022-2025, thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đoàn cơ sở Trung đoàn 284 đã triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xung kích thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” giai đoạn 2025-2030 tập trung vào ba nội dung trọng tâm.

Trung tá Vũ Hồng Đặng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 284, phát biểu tại lễ phát động.

Theo đó, tuổi trẻ đơn vị sẽ thi đua tiên phong xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thời gian thi đua diễn ra từ ngày 4/3/2026 đến 31/12/2030.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tá Vũ Hồng Đặng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 284, yêu cầu tuổi trẻ toàn đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các nội dung chỉ tiêu của phong trào tới từng cán bộ, ĐVTN. Việc thực hiện phong trào không chỉ diễn ra trong môi trường Quân đội, mà còn phải lan tỏa tới các đơn vị kết nghĩa, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Mỗi cán bộ, đoàn viên cần tích cực trong học tập, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng để làm chủ vũ khí, khí tài, khoa học công nghệ mới, tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ cho huấn luyện và công tác. Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Các tổ chức Đoàn của Trung đoàn 284 ký kết giao ước thi đua.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% tổ chức Đoàn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn; cán bộ Đoàn, ĐVTN được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn và đơn vị triển khai.

“100% cán bộ Đoàn, 85% ĐVTN sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật phục vụ học tập, làm việc, giao tiếp, truyền thông trên nền tảng số. Phấn đấu mỗi liên chi đoàn xây dựng được một mô hình mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, Chính ủy Trung đoàn 284 yêu cầu.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các tổ chức Đoàn trong toàn Trung đoàn đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các nội dung phong trào bằng chương trình, kế hoạch hành động sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.