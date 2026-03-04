Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, tiến tới cấp thẻ đoàn viên điện tử

TPO - Ngày 4/3, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, có nội dung dự thảo sửa đổi đoàn viên được cấp Thẻ đoàn viên điện tử và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Vũ Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn chủ trì hội nghị.

﻿ ﻿ Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

Giải quyết những vấn đề mới hiện nay

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn được xác định phải bám sát những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiện hành, đặc biệt là các quy định, văn bản gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay của hệ thống chính trị.

Cần kế thừa cơ bản những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa XII, chỉ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, hoặc chưa quy định; bổ sung vào Điều lệ Đoàn những vấn đề có tính nguyên tắc đã được thực tiễn xây dựng Đoàn thời gian qua khẳng định là đúng đắn, cần thiết, phổ biến, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Những vấn đề không mang tính nguyên tắc hoặc cần phải hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Điều lệ sẽ được bổ sung trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn khác của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh, việc bổ sung, sửa đổi phải được lấy ý kiến rộng rãi; nội dung sửa đổi phải góp phần điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập thực tiễn, giải quyết được những vấn đề mới hiện nay không còn phù hợp.

Sẽ cấp Thẻ đoàn viên điện tử

Tóm tắt báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, chị Vũ Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn chỉ ra một số nội dung đề xuất sửa đổi như: đoàn viên được cấp Thẻ đoàn viên điện tử và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định. Đoàn viên có hồ sơ cá nhân theo mẫu thống nhất áp dụng trong toàn Đoàn, do đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở quản lý.

Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động, đề xuất hệ thống tổ chức của Đoàn sẽ bao gồm cấp Trung ương; cấp tỉnh và tương đương; cấp trên trực tiếp cơ sở; cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên được lập cơ quan tham mưu, giúp việc do cấp có thẩm quyền thành lập, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế phù hợp với thực tiễn.

Chị Vũ Thị Tuyết Mai báo cáo tại hội nghị.

Về tổ chức đoàn cơ sở, đề xuất nội dung sửa đổi chi đoàn có thể trực thuộc đoàn cơ sở, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị để phù hợp với mô hình tổ chức hiện nay do sau sắp xếp chi đoàn địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp trực thuộc đoàn xã, phường, đặc khu.

Hiện có tiền lệ tổ chức đoàn khối trường học, doanh nghiệp, cơ quan là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện (cũ) có chi đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn đã tham gia góp ý vào sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các ý kiến tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh một số điều khoản nhằm bảo đảm tính rõ ràng, phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Một số đại biểu đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống tổ chức của Đoàn, điều kiện công nhận tổ chức Đoàn các cấp cũng như cách diễn đạt trong từng điều, khoản để bảo đảm tính mạch lạc, dễ triển khai.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng quan tâm đến việc thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý đoàn viên, như xây dựng thẻ đoàn viên điện tử, song đồng thời kiến nghị cần có lộ trình phù hợp, tiếp tục duy trì thẻ vật lý trong một số điều kiện đặc thù.

Ngoài ra, vấn đề bảo mật đối với phần mềm quản lý đoàn viên cũng được các đại biểu lưu ý, đề nghị tăng cường các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin đoàn viên trong quá trình sử dụng hệ thống…

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến góp ý tâm huyết của đại biểu các tỉnh, thành Đoàn đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần này hướng tới mục tiêu làm rõ hơn các quy định, hoàn thiện về câu chữ để bảo đảm tính chặt chẽ trong tổ chức và điều hành; đồng thời cập nhật các thay đổi về sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình tổ chức và các định hướng mới của Đảng.

Một trong những yêu cầu quan trọng là các quy định trong Điều lệ phải sát với thực tiễn hoạt động ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong nhiệm kỳ vừa qua.