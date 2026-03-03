Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm tân binh nhập ngũ, thanh niên công nhân tại TPHCM

TPO - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TPHCM, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới dự khai mạc Hội trại tòng quân, thăm thanh niên công nhân, tặng quà các em học sinh Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, chúc Tết chùa Tổ Long Hưng.

Ngày 3/3, tại Bia đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Thới Hòa (TPHCM) diễn ra Lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2026. Đến dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em.

Tại đây, lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi, lãnh đạo phường Thới Hòa cùng các tân binh đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn, lãnh đạo địa phương và các tân binh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Bia đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Thới Hòa

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ hai từ trái sang) dâng hương tại Bia đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Thới Hòa

Ngay sau Lễ khai mạc Hội trại tòng quân, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Nguyễn Phạm Duy Trang đến từng phân trại thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trẻ là tân binh lên đường nhập ngũ đợt này.

Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã lì xì, gởi lời chúc mừng đến các tân binh. Đồng thời, động viên các chiến sĩ trẻ nỗ lực rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, công an để khi xuất ngũ trở về tự tin phát triển sự nghiệp.

Đại diện 44 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Thới Hòa lên đường nhập ngũ năm 2026, tân binh Đỗ Cao Dương chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, truyền thống của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, chúng tôi nguyện hành quân theo lời Bác, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng công trình Sân chơi thiếu nhi cho Đoàn phường Thới Hòa tại Lễ khai mạc Hội trại tòng quân

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên và lì xì đầu năm mới cho các tân binh.

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã tới thăm Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ đóng trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Đây là trường mầm non thuộc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương, mô hình của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm chăm lo cho con em công nhân và người lao động trên địa bàn.

Trước đây, khi chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, đã kiêm nhiệm Giám đốc đầu tiên của Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ.

Thăm lại ngôi trường mầm non với nhiều kỷ niệm và tâm huyết này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang được các bé thiếu nhi yêu mến, vây quanh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao công trình Sân chơi thiếu nhi tặng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tặng quà thiếu nhi tại Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi.



Tại đây, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao tặng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ công trình Sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng và tặng quà cho các em học sinh.

Trong chuỗi các hoạt động tại TPHCM, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã tới nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Giày Đại Lộc (phường Tây Nam) thăm thanh niên công nhân đang làm việc tại đây.

Công ty có ký túc xá, thành lập Chi hội Thanh niên công nhân thuộc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tham quan nhà máy Công ty Cổ phần Đại Lộc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi công nhân đang sản xuất tại nhà máy.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Lộc

Trước đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tạo nhiều dấu ấn như Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân. Nhiều năm làm công tác Đoàn, chị Trang đã có nhiều hoạt động, chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật, chăm lo cho công nhân và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trang trở thành điểm tựa tinh thần cho thanh niên công nhân tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương trước đây, nay là TPHCM.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, chúc Tết chùa Tổ Long Hưng

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết chùa Tổ Long Hưng (phường Hòa Lợi).