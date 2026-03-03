Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

20 đại học tại TPHCM tham gia Chủ Nhật Đỏ 2026, dự kiến 5.000 sinh viên

Anh Nhàn
TPO - Sinh viên của 20 trường đại học (ĐH) trên địa bàn TPHCM đã xác nhận tham gia Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026, diễn ra trong hai ngày 7-8/3 tại ĐH Văn Hiến.

Với quy mô hơn 5.000 sinh viên và người trẻ tham dự, sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn lớn của phong trào hiến máu tình nguyện đầu năm 2026 tại khu vực phía Nam.

z6388552551383-45e46dff60a62cc508b96542d05d2403-9150-5706.jpg
Sinh viên tham gia hiến máu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2025 tổ chức tại TPHCM.

20 trường ĐH đã xác nhận tham gia chương trình, bao gồm: ĐH Văn Hiến, ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Sài Gòn, ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, ĐH Mở TPHCM cùng nhiều trường đại học khác.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ trao 100 suất học bổng tình nguyện cho sinh viên có thành tích nổi bật trong hoạt động cộng đồng, đồng thời trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường nhằm hỗ trợ công tác Đoàn - Hội.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu, ngày hội còn có sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, hứa hẹn tạo nên không gian sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới trẻ thành phố.

Chia sẻ về việc tham gia chương trình, Nguyễn Cẩm Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho biết ngay khi nhận được thư mời từ Báo Tiền Phong, Hội Sinh viên trường đã hào hứng trước quy mô và ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Theo Cẩm Tú, đây không chỉ là hoạt động hiến máu tình nguyện thường niên mà còn là cơ hội để sinh viên thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

“Chỉ sau một ngày phát động, chương trình đã thu hút hơn 150 sinh viên quan tâm, trong đó có 100 bạn xác nhận tham gia hiến máu. Tôi tin rằng chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể mang lại cơ hội sống cho rất nhiều người đang cần máu để điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn”, Cẩm Tú chia sẻ.

image.jpg
Sinh viên hưởng ứng Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Hà Nội

Tương tự, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM - cũng cho hay, ngay sau khi nhận được thư mời, Ban Thường vụ Đoàn trường, Hội Sinh viên đã nhanh chóng triển khai truyền thông rộng rãi. Chỉ sau vài giờ phát động, hơn 100 lượt đăng ký tham gia đã được ghi nhận từ sinh viên toàn trường. Nhiều câu lạc bộ, liên chi hội còn chủ động đăng ký theo tập thể, xem đây là hoạt động rèn luyện y đức, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.

“Đối với sinh viên ngành y, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là sự kết nối trực tiếp giữa kiến thức chuyên môn với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân", Nhật Uyên nhấn mạnh.

Với sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường ĐH, ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người", trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái và góp phần mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng ĐH Văn Hiến, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Gelex.

Vietcombank lan tỏa trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ 2026

Trong lần tổ chức này, chương trình càng thêm ý nghĩa khi có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Đại diện Vietcombank chia sẻ việc tham gia chương trình xuất phát từ định hướng xuyên suốt của đơn vị trong gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Không chỉ chung tay hưởng ứng hoạt động hiến máu, thông qua Ngày hội Chủ Nhật Đỏ, Vietcombank còn phối hợp cùng Báo Tiền Phong trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, trao học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TPHCM.

Chuỗi hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội mà Vietcombank kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Anh Nhàn
