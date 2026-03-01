Cựu chiến binh được chương trình Chủ Nhật Đỏ sửa nhà khang trang: 'Tôi mừng không ngủ được'

TPO - Từng đi qua chiến trường khốc liệt, nay trở về đời thường với nhiều nhọc nhằn, những cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh và Củ Chi (TPHCM) vẫn ngày ngày sống trong những căn nhà ẩm thấp. Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng và ngân hàng Vietcombank đồng hành không chỉ giúp họ có chỗ ở khang trang hơn, mà còn là sự tri ân dành cho những người đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Tôi mừng không ngủ được

“Chúng tôi đi bộ đội là trách nhiệm với đất nước, chưa bao giờ nghĩ sẽ được đền đáp gì. Nay tuổi cao, sức khỏe kém, được quan tâm sửa lại mái nhà, tôi mừng lắm. Nếu không có hỗ trợ, gia đình tôi vẫn phải sống trong cảnh ẩm thấp, xuống cấp vì không có điều kiện để sửa…”, giọng ông Lưu Văn Chính (68 tuổi, xã Đông Thạnh) chậm lại khi nhắc về căn nhà đã gắn bó với vợ chồng ông suốt nhiều năm qua.

Nhập ngũ năm 1978, từng là Trung sĩ tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, cuộc sống sau quân ngũ của người lính năm xưa không ít nhọc nhằn. Vợ ông Chính mắc bệnh tim mạch mãn tính đã nhiều năm, việc điều trị kéo dài. Bản thân ông sức khỏe suy giảm, không có nguồn thu nhập ổn định. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phải tằn tiện từng chút một. Ngôi nhà cấp bốn nơi ông bà sinh sống đã xuống cấp trầm trọng. Mái tôn cũ kỹ dột mỗi khi mưa lớn, tường xuất hiện nhiều vết nứt, nền nhà hư hỏng và ẩm thấp. Những ngày mưa gió, căn nhà càng thêm trống trải.

Cựu chiến binh Lưu Văn Chính (ngụ xã Đông Thạnh) không giấu nổi niềm vui khi sắp được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. Ảnh: V.T.

“Tôi mừng đến mức không ngủ được. Ước mong có mái nhà vững chãi hơn nay sắp thành hiện thực. Tôi thật lòng cảm ơn Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành Vietcombank”, ông Chính xúc động nói.

Không chỉ gia đình ông Chính, trong đợt này còn có 5 cựu chiến binh khác tại xã Đông Thạnh và xã Củ Chi được hỗ trợ sửa chữa nhà. Toàn bộ kinh phí do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ, thuộc chuỗi hoạt động an sinh của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 do báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Cùng chung niềm vui ấy, ông Nguyễn Văn Nghị (58 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) - nhập ngũ năm 1986, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng không giấu được sự xúc động khi hay tin căn nhà của mình sắp được sửa chữa.

Gia đình người cựu chiến binh này thuộc diện khó khăn. Vợ ông làm lao động phổ thông với thu nhập bấp bênh, con mắc bệnh Down cần được chăm sóc thường xuyên. Bản thân ông Nghị làm đủ nghề để mưu sinh nhưng công việc thiếu ổn định, cuộc sống vì thế luôn chật vật.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nhiều năm nay đã xuống cấp. Mái tôn mục nát, tường rạn nứt, nền nhà thấp hơn mặt đường nên ẩm thấp quanh năm. Mỗi mùa mưa đến, nước tràn vào nhà, có khi ngập cả nền, đồ đạc phải kê cao tạm bợ, sinh hoạt đảo lộn.

“Chỉ mong có căn nhà chắc chắn hơn để vợ con bớt vất vả. Được quan tâm, hỗ trợ như vậy, tôi thật sự rất biết ơn”, ông Nghị chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng về những ngày tháng bớt nhọc nhằn phía trước.

Tôi rất biết ơn

Tương tự, ông Lê Thanh Bằng (68 tuổi, xã Đông Thạnh), nhập ngũ năm 1977, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hiện cũng sống trong căn nhà mái tôn đã mục, nền thấp, thường xuyên ngập khi mưa. Hai vợ chồng đều mang bệnh mãn tính, không có thu nhập hàng tháng. Con cái ở xa, công việc bấp bênh nên chỉ hỗ trợ được phần nào.

“Nhiều năm nay, cứ nghe mưa lớn là lo nước tràn vào nhà. Sức khỏe yếu, kinh tế không đủ sửa chữa. Nay được quan tâm hỗ trợ, tôi rất biết ơn. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn”, ông Bằng bày tỏ.

Cựu chiến binh Lê Thanh Bằng (68 tuổi, xã Đông Thạnh) bên ngôi nhà xuống cấp. Ảnh: V.T.



Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Vietcombank, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Tập đoàn Gelex tổ chức.

Việc sửa chữa nhà cho 6 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khuôn khổ chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ cho Tổ quốc. Chủ Nhật Đỏ vì thế không chỉ là ngày hội hiến máu cứu người, mà còn là nhịp cầu lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các gia đình cựu chiến binh vững bước trong cuộc sống.

Ngày hội diễn ra chính thức vào ngày 7-8/3 tại trường ĐH Văn Hiến (TPHCM) dự kiến quy tụ 5.000 sinh viên, người trẻ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.

Chương trình còn có sự góp mặt của 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng những tiết mục âm nhạc ấn tượng, trong đó có bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Duyên Quỳnh thể hiện.