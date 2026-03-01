Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hoàng Bảo Chi

Thanh Huyền

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

bao-chidocx-1768450144624.jpg

Họ tên: Nguyễn Hoàng Bảo Chi

Năm sinh: 2015
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đội tuyển trẻ Trượt băng tốc độ Quốc gia Việt Nam

Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

*Thành tích/Khen thưởng:

  • Giành 02 Huy chương Vàng tại Giải Trượt băng tốc độ Đông Nam Á mở rộng năm 2024 (Philippines) ở nội dung 333m và 500m.
  • Giành 02 huy chương tại Giải Trượt băng tốc độ châu Á mở rộng năm 2025 (Ấn Độ) gồm 01 Huy chương Bạc nội dung 333m và 01 Huy chương Đồng nội dung 500m.
  • Giành 02 Huy chương Vàng nội dung 500m và 500m chuyên nghiệp tại Giải vô địch quốc gia Trượt băng tốc độ.
  • Được trao thưởng và vinh danh sau thành tích Huy chương Vàng Đông Nam Á.
  • Được Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam vinh danh là vận động viên trẻ tiêu biểu.
  • Giành nhiều Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại một số giải trẻ quốc gia.
  • Đại diện Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á và giải vô địch châu Á.
  • Là một trong những vận động viên trẻ nhất của Việt Nam giành huy chương quốc tế ở môn trượt băng tốc độ.
  • Góp phần nâng cao vị thế bộ môn trượt băng tốc độ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.
Thanh Huyền
#Vận động viên trượt băng tốc độ #Thành tích quốc tế trẻ Việt Nam #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 #Đóng góp thể thao trẻ Việt Nam #Phát triển thể thao khu vực và châu lục #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 #Nguyễn Hoàng Bảo Chi #Trượt băng tốc độ

