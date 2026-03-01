Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hoàng Bảo Chi

Họ tên: Nguyễn Hoàng Bảo Chi
Năm sinh: 2015
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đội tuyển trẻ Trượt băng tốc độ Quốc gia Việt Nam
Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn
*Thành tích/Khen thưởng:
- Giành 02 Huy chương Vàng tại Giải Trượt băng tốc độ Đông Nam Á mở rộng năm 2024 (Philippines) ở nội dung 333m và 500m.
- Giành 02 huy chương tại Giải Trượt băng tốc độ châu Á mở rộng năm 2025 (Ấn Độ) gồm 01 Huy chương Bạc nội dung 333m và 01 Huy chương Đồng nội dung 500m.
- Giành 02 Huy chương Vàng nội dung 500m và 500m chuyên nghiệp tại Giải vô địch quốc gia Trượt băng tốc độ.
- Được trao thưởng và vinh danh sau thành tích Huy chương Vàng Đông Nam Á.
- Được Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam vinh danh là vận động viên trẻ tiêu biểu.
- Giành nhiều Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại một số giải trẻ quốc gia.
- Đại diện Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á và giải vô địch châu Á.
- Là một trong những vận động viên trẻ nhất của Việt Nam giành huy chương quốc tế ở môn trượt băng tốc độ.
- Góp phần nâng cao vị thế bộ môn trượt băng tốc độ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.