Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ra quân Tháng Thanh niên ở vùng 'phên dậu' của Tổ quốc

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 28/2, tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2026”; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ và triển khai Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

Chương trình đồng thời hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Tháng Ba biên giới, tạo nên sự kết hợp giàu ý nghĩa giữa hành động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp với hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biên.

Sự gắn kết này không chỉ lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, mà còn khẳng định vai trò của thanh niên trong giữ gìn chủ quyền, vun đắp vùng “phên dậu” Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết.

Phát biểu tại Lễ ra quân, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, năm nay, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chọn xã Pù Nhi - một xã biên giới để tổ chức lễ phát động nhằm hưởng ứng chủ trương hỗ trợ 248 xã biên giới theo chương trình của Đảng và Trung ương Đoàn.

"Tháng Thanh niên 2026 không chỉ diễn ra trong một ngày. Đây là cao điểm hành động của tuổi trẻ. Tôi kêu gọi mỗi đoàn viên, mỗi tổ chức Đoàn trực thuộc hãy đăng ký ít nhất một công trình, một phần việc cụ thể, thiết thực; hãy mang trí tuệ, sức trẻ và công nghệ đến với những nơi còn khó khăn nhất.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ thực sự trở thành tháng của hành động, của sẻ chia và của sáng tạo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, biên giới ngày càng vững chắc", anh Linh nói.

img-20260228-151507-5-1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân Tháng Thanh niên.
z7574109441846-c0b53c583798ccc8b45f4f6146477685.jpg
z7573952460964-ded10811c537e9c539bbff0743fee8a8.jpg
z7573952319154-c8ceb0be7955a96190d7eff8b6276bfc.jpg
Nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa được thực hiện trong khuôn khổ Lễ ra quân.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 30 xe đạp và học bổng cho học sinh vượt khó; tổ chức 3 gian hàng 0 đồng với 600 phiếu đổi quà dành cho học sinh nhà trường; trồng và gắn biển công trình thanh niên “Đường hoa Đại Đoàn kết” với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng...

Diệu Nhi
#Tháng Thanh niên #biên giới #Thanh Hóa #hoạt động xã hội #Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ #vùng “phên dậu” Tổ quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục