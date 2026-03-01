Ra quân Tháng Thanh niên ở vùng 'phên dậu' của Tổ quốc

TPO - Chiều 28/2, tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2026”; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ và triển khai Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

Chương trình đồng thời hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Tháng Ba biên giới, tạo nên sự kết hợp giàu ý nghĩa giữa hành động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp với hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biên.

Sự gắn kết này không chỉ lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, mà còn khẳng định vai trò của thanh niên trong giữ gìn chủ quyền, vun đắp vùng “phên dậu” Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết.

Phát biểu tại Lễ ra quân, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, năm nay, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chọn xã Pù Nhi - một xã biên giới để tổ chức lễ phát động nhằm hưởng ứng chủ trương hỗ trợ 248 xã biên giới theo chương trình của Đảng và Trung ương Đoàn.

"Tháng Thanh niên 2026 không chỉ diễn ra trong một ngày. Đây là cao điểm hành động của tuổi trẻ. Tôi kêu gọi mỗi đoàn viên, mỗi tổ chức Đoàn trực thuộc hãy đăng ký ít nhất một công trình, một phần việc cụ thể, thiết thực; hãy mang trí tuệ, sức trẻ và công nghệ đến với những nơi còn khó khăn nhất.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ thực sự trở thành tháng của hành động, của sẻ chia và của sáng tạo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, biên giới ngày càng vững chắc", anh Linh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân Tháng Thanh niên.

Nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa được thực hiện trong khuôn khổ Lễ ra quân.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 30 xe đạp và học bổng cho học sinh vượt khó; tổ chức 3 gian hàng 0 đồng với 600 phiếu đổi quà dành cho học sinh nhà trường; trồng và gắn biển công trình thanh niên “Đường hoa Đại Đoàn kết” với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng...