Bắc Ninh triển khai 14 công trình thanh niên trị giá hơn 23 tỷ đồng

TPO - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chính thức phát động triển khai 14 công trình thanh niên tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 28/2, tại xã Gia Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động quy mô lớn, kéo dài từ Tháng Thanh niên đến Chiến dịch tình nguyện Hè.

Môi trường rèn luyện thực tiễn

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Tháng Thanh niên năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi tuổi trẻ toàn tỉnh đang thi đua chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn phát biểu tại chương trình.

Theo anh Hà Thái Sơn, với chủ đề hướng mạnh về cơ sở, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác định rõ, Tháng Thanh niên không chỉ là một đợt chiến dịch ngắn hạn, mà phải là môi trường thực tiễn sinh động nhất để mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, cống hiến tài năng và khẳng định giá trị của mình đối với cộng đồng.

Thông điệp này được xem là định hướng xuyên suốt cho toàn bộ 14 công trình thanh niên cấp tỉnh, tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng – con số mang ý nghĩa biểu trưng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 95 năm thành lập Đoàn.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai 14 công trình với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trực tiếp phát động và kêu gọi các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiên phong kiến tạo không gian xanh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về Tết trồng cây, tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh ngay trong Tháng Thanh niên. Anh Hà Thái Sơn nhấn mạnh, trồng cây không phải là phong trào hình thức, mà phải gắn với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Mỗi mầm xanh được gieo xuống là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững và cam kết bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Trồng cây xanh tại chương trình.

Thứ hai, trở thành lực lượng nòng cốt trên “mặt trận số”. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh yêu cầu 100% cơ sở Đoàn triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”; trực tiếp đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cài đặt chữ ký số cho trên 50% công dân từ 14 tuổi trở lên.

Thứ ba, phát huy sức trẻ trong các nhiệm vụ chính trị trọng đại. Trước thềm cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, các tổ chức Đoàn phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cử tri trẻ về quyền và trách nhiệm công dân.

Thực hiện các công trình thanh niên.

Đặc biệt, đối với dự án trọng điểm Sân bay Gia Bình, anh Hà Thái Sơn yêu cầu Đoàn Thanh niên các xã trong vùng dự án thể hiện rõ vai trò xung kích, tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương; phối hợp hỗ trợ di dời, ổn định đời sống tại khu tái định cư.

Thứ tư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn yêu cầu triển khai các công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi yếu thế thông qua chương trình “Nâng bước chân em tới trường”; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp “Lớp đoàn viên 95 năm”, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Hành động cụ thể ngay từ lễ phát động

Không dừng lại ở lời kêu gọi, ngay tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao 50 suất quà cho học sinh và gia đình khó khăn xã Gia Bình; trao 10 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường”, 10 “Góc học tập cho em”; bàn giao công trình “Nước sạch vệ sinh môi trường” và công trình “Đồng hành cùng người dân nâng cao năng lực số” cho các xã Gia Bình, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu. Tổng giá trị quà tặng, các công trình tại ngày khởi động Tháng Thanh niên là hơn 700 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà.

Những hoạt động cụ thể này chính là minh chứng cho tinh thần hành động mà Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Tháng Thanh niên phải tạo ra dấu ấn đột phá, thực chất và có sức lan tỏa sâu rộng.

Với 14 công trình tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng, cùng thông điệp rõ ràng về trách nhiệm, tiên phong và chuyển đổi số, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đang bước vào Tháng Thanh niên 2026 bằng khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sôi nổi Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 tại Hải Phòng

Sáng 28/2, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hồng An), hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thành phố hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2030; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Dự chương trình có ông Nguyễn Đức Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chị Nguyễn Thị Thủy – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố; ông Đỗ Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng An.

Cùng dự còn có lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và hơn 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hồng An, TP Hải Phòng).

Ngay tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Thành đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội với tổng trị giá 500 triệu đồng để triển khai chuỗi hoạt động an sinh thiết thực tại các phường Hồng An, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Thủy Nguyên và xã Việt Khê.

Các phần việc cụ thể gồm: trao tặng 100 suất quà; xây dựng 2 nhà nhân ái; triển khai 1 tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”, một “Vườn ươm thanh niên” và “Hàng cây thanh niên”; xây dựng “Sân chơi cộng đồng”; trao 200 mũi vắc xin phòng cúm cho người dân.

Những công trình, phần việc ý nghĩa này tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Phát động tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2026 là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tập trung thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu trọng tâm và các hoạt động cấp thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thủy đề nghị các cấp bộ Đoàn quyết tâm biến những chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thành hành động cụ thể, tạo ra kết quả thực chất, góp phần để Tháng Thanh niên năm nay đạt nhiều thành tựu nổi bật, lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Hải Phòng trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng phát động đoàn viên thanh niên thành phố hưởng ứng, tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026.

Sau lễ khởi động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố như: Lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026; Hội nghị phổ biến một số quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố; khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường camera an ninh”, “Sân chơi cộng đồng”; Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”; khởi công 2 công trình Nhà nhân ái; chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng theo dấu chiến thắng Bạch Đằng”; chương trình tiêm chủng miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Với khí thế khởi đầu đầy quyết tâm và những phần việc cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Hải Phòng bước vào Tháng Thanh niên 2026 bằng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.