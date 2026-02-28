Tuổi trẻ Thanh Hóa trao 10 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao 10 tỷ đồng nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn, nhằm khích lệ người trẻ phát triển kinh tế, xã hội ngay chính trên quê hương.

Chiều 28/2, tại xã Nông Cống, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Tại buổi lễ, chị Lê Ngọc Ánh – Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh, Tháng Thanh niên đã trở thành môi trường thực tiễn sinh động cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường; chất lượng tổ chức Đoàn, Hội được củng cố, nâng cao; vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội được khẳng định.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, hiến kế và trực tiếp tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh phát biểu tại lễ khởi động.

Cùng với đó, mỗi đoàn viên thanh niên cần tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh thiếu nhi.

Tại Lễ khởi động, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp các đơn vị, gồm: Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Xuân Hòa, Xuân Du, Lưu Vệ, Yên Thọ, Kim Tân, Nga Sơn, Hải Lĩnh, Phường Hàm Rồng.

Nhiều phần việc ý nghĩa tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Cùng với đó, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa cũng trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng tuyến đường cây thanh niên; Tuyến đường điện thắp sáng, công trình số hóa di tích lịch sử; trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tổng giá trị nguồn lực là 160 triệu đồng.

Sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên sân vận động; khánh thành công trình đường cây thanh niên, tuyến đường “thắp sáng đường quê” tại xã Nông Cống; vệ sinh môi trường xóa các điểm đen về rác thải…