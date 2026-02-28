Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hoàng Kha

Họ tên: Nguyễn Hoàng Kha
Ngày sinh: 02/09/2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: THPT Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ
Thành tích/Khen thưởng:
• Giải nhất hội thi văn nghệ: CLB Thiên sử vàng.
• Giải nhất tiết mục múa “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
• Giải Nhì cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025.
• Giải hùng biện xuất sắc nhất cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025.
• Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Kỳ nghỉ xanh” năm 2025.
• Giải Nhất hội thi văn nghệ truyền thống học sinh Trường THPT Thốt Nốt năm 2024.
• Hoàn thành xuất sắc phong trào Đội.