Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hoàng Kha

Họ tên: Nguyễn Hoàng Kha

Ngày sinh: 02/09/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: THPT Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Giải nhất hội thi văn nghệ: CLB Thiên sử vàng.

• Giải nhất tiết mục múa “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

• Giải Nhì cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025.

• Giải hùng biện xuất sắc nhất cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025.

• Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Kỳ nghỉ xanh” năm 2025.

• Giải Nhất hội thi văn nghệ truyền thống học sinh Trường THPT Thốt Nốt năm 2024.

• Hoàn thành xuất sắc phong trào Đội.