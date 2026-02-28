Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Tiến Mạnh

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

363917622-1352049639076528-20993.jpg

Họ tên: Vũ Tiến Mạnh

Ngày sinh: 2000

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích/Khen thưởng:

- Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng, nhưng vượt lên trên những khiếm khuyết bản thân, vận động viên Vũ Tiến Mạnh (Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam) đã góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12).

- Anh là người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành Full marathon 42,195 km với thành tích ấn tượng 3h41 phút. Điều này đã gây tiếng vang lớn, là nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ và yêu thể thao cả nước.

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025

- Dành hàng chục Huy chương Vàng, Bạc, Đồng qua các năm tại Giải vô địch quốc gia Điền kinh khuyết tật. Năm 2024, Mạnh dành 3 HCV, 2 HCB cho đoàn thể thao Hà Nội.

- Tôn vinh nhân vật Trạm yêu thương- Băng qua bóng tối 04/2024

- Top 1 Vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Giải thưởng Việt Nam Running Awards 2024, được phối hợp tổ chức bởi VietRace365 và Liên đoàn Điền Kinh TP. HCM

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho VĐV có thành tích xuất sắc đột xuất tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Paragames 2023

- Dành Ba Huy chương Bạc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Paragames 12) 2023

- Bằng khen Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023

- Một trong 35 tấm gương được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

- Giải Nhì cuộc thi "Thử thách công dân số toàn cầu" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội, Cung Thanh niên triển khai năm 2021.

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 #Võ Tiến Mạnh #Thể thao người khuyết tật #Đại hội ASEAN Para Games #Nghị lực và cảm hứng #Thành tích thể thao vượt khó #Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt #Thể thao phong trào và cộng đồng #Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam #Giải thưởng Thanh niên sống đẹp #ASEAN Para Games

Xem thêm

Cùng chuyên mục