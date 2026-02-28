Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Tiến Mạnh

Họ tên: Vũ Tiến Mạnh Ngày sinh: 2000 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích/Khen thưởng:

- Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng, nhưng vượt lên trên những khiếm khuyết bản thân, vận động viên Vũ Tiến Mạnh (Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam) đã góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12).

- Anh là người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành Full marathon 42,195 km với thành tích ấn tượng 3h41 phút. Điều này đã gây tiếng vang lớn, là nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ và yêu thể thao cả nước.

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025

- Dành hàng chục Huy chương Vàng, Bạc, Đồng qua các năm tại Giải vô địch quốc gia Điền kinh khuyết tật. Năm 2024, Mạnh dành 3 HCV, 2 HCB cho đoàn thể thao Hà Nội.

- Tôn vinh nhân vật Trạm yêu thương- Băng qua bóng tối 04/2024

- Top 1 Vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Giải thưởng Việt Nam Running Awards 2024, được phối hợp tổ chức bởi VietRace365 và Liên đoàn Điền Kinh TP. HCM

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho VĐV có thành tích xuất sắc đột xuất tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Paragames 2023

- Dành Ba Huy chương Bạc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Paragames 12) 2023

- Bằng khen Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023

- Một trong 35 tấm gương được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

- Giải Nhì cuộc thi "Thử thách công dân số toàn cầu" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội, Cung Thanh niên triển khai năm 2021.