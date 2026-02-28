Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Giàng A Thắng

Họ tên: Giàng A Thắng Ngày sinh: 01/4/1997 Dân tộc: Mông Đơn vị: Cán bộ Bệnh viện 7/5 Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

*Thành tích/Khen thưởng:

• Sáng lập và duy trì mô hình “Bó đũa yêu thương” hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nghèo tại Điện Biên có việc làm, thu nhập và động lực sống.

• Mỗi tháng mô hình tiêu thụ khoảng 6.000 – 7.000 đôi đũa tre, doanh thu 15 – 16 triệu đồng, giúp người bệnh có thêm 500.000 – 600.000 đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị.

• Thường xuyên vận động cộng đồng hỗ trợ bệnh nhân: Trao khoảng 50 suất quà/tháng (gạo và tiền mặt) cho hộ khó khăn.

• Kêu gọi hỗ trợ 5 – 6 triệu đồng cho mỗi ca phẫu thuật sửa cầu nối lọc máu.

• Hỗ trợ 8 – 10 triệu đồng cho tang lễ bệnh nhân, giúp đưa thi thể về quê.

• Câu chuyện và mô hình được lan tỏa trên chương trình “Việc tử tế” (VTV24), tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

• Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.