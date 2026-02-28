Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Buổi tối, Quảng trường 3/2 ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) rực sáng bởi ánh lửa bập bùng. Ngọn lửa được thắp lên để đánh thức niềm tự hào và trách nhiệm trong trái tim mỗi người trẻ trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Xúc động đêm lửa trại trước giờ tòng quân ở Bắc Ninh. Video: Nguyễn Thắng

Tối 27/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức đêm lửa trại cho thanh niên lên đường nhập ngũ với hơn 200 tân binh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đã quây quần bên ngọn lửa truyền thống. Giữa không gian rực sáng và xúc động, những lời căn dặn, những lời hứa danh dự vang lên, tiếp thêm ý chí cho lớp thanh niên chuẩn bị khoác màu áo lính.

Tại chương trình, ông Phan Thế Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ những trang sử vàng của cha ông đến các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, lớp lớp thanh niên đã sẵn sàng gác lại ước mơ riêng, hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do.

tp-1.jpg
Các tân binh tham gia chương trình.
﻿Ảnh: Nguyễn Thắng

Hình ảnh người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam luôn là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đó là niềm tự hào, là động lực để thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống.

“Đêm lửa trại hôm nay không chỉ là hoạt động sinh hoạt văn hóa, mà là sự trao truyền ngọn lửa truyền thống từ thế hệ đi trước tới các đồng chí thanh niên ưu tú của tỉnh nhà. Những người sẽ chính thức khoác lên mình màu áo lính”, ông Phan Thế Tuấn khẳng định.

tp-2.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng Bằng khen các tân binh.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, được đứng trong hàng ngũ Quân đội và Công an nhân dân là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Ông Tuấn bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để công tác tuyển quân, giao quân năm 2026 đạt kết quả cao, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quan tâm hơn nữa đến công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm công tác, rèn luyện.

tp-4.jpg
Đêm lửa trại cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong ánh lửa hồng, tân binh Phương Minh Đức (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đại diện cho 200 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra trên quê hương Kinh Bắc giàu truyền thống cách mạng.

“Chúng tôi lớn lên cùng những câu chuyện về lớp lớp cha anh không tiếc máu xương bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Truyền thống ấy là ngọn lửa được trao truyền qua nhiều thế hệ, hun đúc ý, thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay”, Đức chia sẻ.

Theo Đức, được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỷ luật và tinh thần tập thể trong môi trường chính quy, kỷ cương. Những khó khăn, thử thách phía trước chính là phép thử để mỗi người trưởng thành, để tình đồng chí, đồng đội trở thành điểm tựa vững chắc.

Nguyễn Thắng
