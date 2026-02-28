Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hoàng Khôi

Họ tên: Nguyễn Hoàng Khôi Ngày sinh: 24/09/2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Sinh viên, Trường Đại học Y Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

* Thành tích/Khen thưởng:

• Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025.

• Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025.

• Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2024 - 2025.

• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• Danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

• Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.

• Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024.

• Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2023 - 2024.