Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Khuất Việt Anh

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

557711661-1128573506148556-51363.jpg

Họ tên: Khuất Việt Anh

Ngày sinh: 19/11/1997

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Cán bộ Công an xã A Lưới 2, Công an TP. Huế

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Kêu gọi nguồn lực xã hội và tham mưu xây dựng 03 mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân:

• Mô hình “Lớp bồi dưỡng tiếng Anh và kỹ năng mềm” miễn phí cho học sinh Trường THCS Quang Trung, xã A Lưới 2.

• Mô hình “Thắp sáng bước chân em”: lắp đặt hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời tại những điểm giao thông trọng yếu và khu vực giáp biên giới.

• Mô hình “Camera an ninh”: lắp đặt 06 camera giám sát tại những nút giao trên địa bàn xã.

• Huy động nguồn lực tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại địa phương:

- Chương trình “Thắp sáng bước chân em” dịp Trung thu 2024.

- Chương trình “Xuân an vui” dịp Tết Nguyên đán 2025.

- Chương trình “Tặng quà Tết Ất Tỵ 2025” cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Hồng Quảng.

- Chương trình “Nghĩa tình biên giới – Tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc”.

• Phối hợp xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái trong dự án “Những viên gạch hồng” góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP. Huế.

• Tổ chức hội thi tiếng Anh “Rung chuông vàng”, trao học bổng, xây dựng vườn hoa thiếu nhi và tủ sách tiếng Anh, sách song ngữ cho học sinh.

• Hoạt động tình nguyện được truyền thông ghi nhận qua phóng sự “Người thầy áo xanh với lớp tiếng Anh 0 đồng” (TRT, ANTV) và bài viết “Thắp sáng bước chân em trên đại ngàn Trường Sơn” đăng trên Báo Công an nhân dân, cùng nhiều bài báo điện tử khác.

• Những hoạt động thiết thực góp phần cải thiện đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế — xã hội tại địa phương.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế về thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì người nghèo — Không để lại ai phía sau” giai đoạn 2021 — 2025

• Chứng nhận cán bộ Công an cấp xã tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở của Công an thành phố Huế (28/5/2025).

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Hoạt động xã hội và thiện nguyện #Mô hình cộng đồng hiệu quả #Phong trào Thanh niên sống đẹp #Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo #Xây dựng cộng đồng an ninh #Đổi mới hoạt động tình nguyện #Thúc đẩy phát triển địa phương #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Hoạt động vì cộng đồng #Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục