Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Khuất Việt Anh

Họ tên: Khuất Việt Anh Ngày sinh: 19/11/1997 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Cán bộ Công an xã A Lưới 2, Công an TP. Huế Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Kêu gọi nguồn lực xã hội và tham mưu xây dựng 03 mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân:

• Mô hình “Lớp bồi dưỡng tiếng Anh và kỹ năng mềm” miễn phí cho học sinh Trường THCS Quang Trung, xã A Lưới 2.

• Mô hình “Thắp sáng bước chân em”: lắp đặt hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời tại những điểm giao thông trọng yếu và khu vực giáp biên giới.

• Mô hình “Camera an ninh”: lắp đặt 06 camera giám sát tại những nút giao trên địa bàn xã.

• Huy động nguồn lực tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại địa phương:

- Chương trình “Thắp sáng bước chân em” dịp Trung thu 2024.

- Chương trình “Xuân an vui” dịp Tết Nguyên đán 2025.

- Chương trình “Tặng quà Tết Ất Tỵ 2025” cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Hồng Quảng.

- Chương trình “Nghĩa tình biên giới – Tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc”.

• Phối hợp xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái trong dự án “Những viên gạch hồng” góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP. Huế.

• Tổ chức hội thi tiếng Anh “Rung chuông vàng”, trao học bổng, xây dựng vườn hoa thiếu nhi và tủ sách tiếng Anh, sách song ngữ cho học sinh.

• Hoạt động tình nguyện được truyền thông ghi nhận qua phóng sự “Người thầy áo xanh với lớp tiếng Anh 0 đồng” (TRT, ANTV) và bài viết “Thắp sáng bước chân em trên đại ngàn Trường Sơn” đăng trên Báo Công an nhân dân, cùng nhiều bài báo điện tử khác.

• Những hoạt động thiết thực góp phần cải thiện đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế — xã hội tại địa phương.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế về thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì người nghèo — Không để lại ai phía sau” giai đoạn 2021 — 2025

• Chứng nhận cán bộ Công an cấp xã tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở của Công an thành phố Huế (28/5/2025).