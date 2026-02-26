Nam sinh lớp 11 đạt điểm SAT tuyệt đối

Luyện hơn 400 đề thi

Mặc dù có sự tự tin nhất định vào năng lực của bản thân, nhưng khi nhận điểm SAT, Nguyễn Tuấn Anh vô cùng bất ngờ. SAT vốn là bài thi chuẩn hóa phổ biến dùng để xét tuyển vào các đại học Mỹ và nhiều trường đại học tại Việt Nam với độ phân hóa cao. "Em vừa vui mừng, vừa không nghĩ mình lại làm được đúng hết các câu hỏi "hóc búa" như vậy", Tuấn Anh chia sẻ.

Nam sinh đã trải qua một hành trình bền bỉ với hơn 400 đề luyện thi. Theo Tuấn Anh, SAT luôn bao gồm các chủ đề rất rộng, và các chủ đề ấy thường không thể đoán được nên không có chuyện "học tủ". Các đợt thi dù có lặp lại chủ đề của câu cũ nhưng khác bản chất, có những câu nhìn có vẻ lặp lại nhưng sẽ là "cú lừa" dễ bị mất điểm. Vì vậy, việc nam sinh "cày" hơn 400 đề nhằm mục đích rèn tiếng Anh và rèn kỹ năng tư duy cả phần Đọc hiểu và phần Toán.

Bạn Nguyễn Tuấn Anh (lớp 11 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Tuấn Anh cho biết, Đọc hiểu là phần khó nhất của SAT, đòi hỏi cả ngữ pháp chắc và từ vựng tiếng Anh chuyên sâu, hiếm gặp. SAT sẽ cho các văn bản thông tin học thuật và từ đó phải tư duy và suy luận ra đáp án phù hợp nhất để giải thích, kết luận hay là tiếp nối thông tin đó.

"Đây cũng chính là nơi sinh ra rất nhiều "bẫy" tư duy thương hiệu của SAT, và kể cả khi không mắc phải bẫy, việc học được cách tư duy và suy nghĩ ra đáp án đúng chưa khi nào là dễ", Tuấn Anh cho hay.



Do đó, bí quyết chính của nam sinh về phần Đọc hiểu đó là kiên trì phân tích và học được từ từng lỗi sai mà mình mắc phải trong đề, tránh lướt qua sau khi làm xong. Nếu chỉ nhờ thầy cô chữa bài cho, bản thân sẽ khó rèn được cách tư duy và cách vượt qua những cạm bẫy của SAT.

Đặc biệt, cách "giải ngán" của nam sinh trong quá trình luyện đề đó là tìm niềm vui trong việc đọc các văn bản học thuật. Qua luyện đề, Tuấn Anh thêm hiểu biết về khoa học và cả chiều sâu văn hóa của những nước, nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau. Nam sinh được học về yếu tố lý hóa sinh được áp dụng ngoài đời và trong nghiên cứu; được học về những người nổi tiếng; truyền thống và lịch sử của nhiều nền văn hóa khác nhau...

Chứng kiến hành trình chạm đến con số tuyệt đối 1600/1600 của Tuấn Anh, anh Nghiêm Đức An - thầy giáo dạy SAT của Tuấn Anh cho biết, đó không chỉ là kết quả của một bài thi, mà là thành quả tất yếu của một thái độ học tập mẫu mực.

"Trong lớp học, Tuấn Anh luôn là người sẵn sàng bóc tách từng mục nhỏ trong lập luận. Em không ngại đặt câu hỏi, thậm chí là phản biện lại thầy và thảo luận quyết liệt cùng các bạn. Chính những cuộc tranh luận này đã giúp em rèn luyện khả năng tư duy logic cực kỳ sắc bén, yếu tố then chốt để không rơi vào "bẫy" của đề thi ở những câu hỏi khó nhất", anh Nghiêm Đức An nói.

Tuấn Anh (bên trái ảnh) cùng thầy giáo.

Giải tỏa áp lực bằng việc đọc sách

Trong thời gian tới, Tuấn Anh dự định thi IELTS và hoàn thiện hồ sơ xin học bổng đi du học. Trên hành trình ấy, nam sinh đôi khi cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng sự kì vọng.

"Đôi khi em tự cũng kì vọng rất cao vào bản thân nhưng không làm được, có lúc bố mẹ kì vọng nhưng mình lại không đạt yêu cầu. Sau mỗi lần vượt qua được sự thất vọng như vậy, em sẽ hiểu bản thân hơn để biết khi nào lạc quan, lúc nào thực tế, lúc nào phải kì vọng cao và lúc nào phải biết kì vọng thấp lại.

Em cũng sẽ học cách trò chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu mình phải chịu áp lực vô hình và thất vọng về bản thân ra sao. Từ đó, bố mẹ biết lúc nào là giới hạn và lúc nào có thể đặt kì vọng cao cho mình", Tuấn Anh chia sẻ.

Đối với những áp lực ở tuổi học sinh, Tuấn Anh cho rằng, nó không tự mất đi mà do cách chúng ta đón nhận và giải tỏa nó. Với nam sinh, mỗi khi áp lực sẽ tìm đến đọc sách, truyện hoặc... không làm gì cả....

"Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội muốn lấy hết sự chú ý của con người vào thế giới ảo, việc không làm cả, không để tâm mạng xã hội cũng giúp em tĩnh tâm lại và suy nghĩ lại về bản thân, về những gì mình cần làm, chưa làm và đã làm được", nam sinh chia sẻ.

Khoảng lặng ấy, theo Tuấn Anh, rất cần thiết. Đó là lúc em có thể ngồi yên, nhìn lại mục tiêu ban đầu của mình, điều chỉnh kế hoạch nếu cần và tự nhắc nhở rằng con đường phía trước là một hành trình dài, không phải cuộc chạy nước rút. Việc chuẩn bị cho IELTS hay hồ sơ học bổng vì thế không chỉ là luyện đề hay viết bài luận, mà còn là quá trình rèn luyện sự kiên trì và kỷ luật cá nhân.

Tuấn Anh tin rằng, "nếu có thể cân bằng giữa kỳ vọng và thực tế, giữa nỗ lực và nghỉ ngơi, giữa thế giới ảo và đời sống thật, những mục tiêu phía trước dù lớn đến đâu cũng sẽ trở nên khả thi hơn. Với em, thành công không chỉ là đạt được một suất học bổng, mà là học được cách hiểu mình, làm chủ cảm xúc và trưởng thành qua từng áp lực đã trải qua."