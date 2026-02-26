Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Thị Hồng

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC KINH DOANH - KHỞI NGHIỆP

558152631-1122740196730005-56424.jpg

Họ tên: Lê Thị Hồng

Năm sinh: 1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

*Thành tích/Khen thưởng:

· Thạc sĩ, doanh nhân trẻ tiêu biểu, sáng lập và điều hành Công ty TNHH In Nhật Hàn (JKC) từ năm 2017; doanh nghiệp phát triển với 3 nhà máy tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và TP. Hồ Chí Minh, tổng diện tích sản xuất hơn 30.000 m², vận hành trên 20 dây chuyền công nghệ in hiện đại.

· Xây dựng doanh nghiệp quy mô khoảng 300 nhân sự, duy trì doanh thu bình quân 200–500 tỷ đồng/năm.

· Doanh nghiệp đạt các chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 và FSC, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quản trị và phát triển bền vững; hơn 70% doanh thu đến từ thị trường nội địa, phần còn lại từ xuất khẩu sang nhiều khu vực như Nam Á, Bắc Âu, Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á và Đông Âu.

· Khẳng định vị thế nhà cung cấp uy tín cho hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và quy mô sản xuất.

· Đạt Top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024; Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2024; Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023.

· Được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023; nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp năm 2023.

· Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, giữ vai trò lãnh đạo trong CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam, góp phần kết nối nguồn lực tài chính và thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ.

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 #Giải thưởng Thanh niên sống đẹp #Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác #Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

