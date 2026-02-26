Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Mai Ngọc Xuân Đạt

Họ tên: Mai Ngọc Xuân Đạt Ngày sinh: 20/11/1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công trình “Tailoring chemical compositions of biodegradable mesoporous organosilica nanoparticles for controlled slow release of chemotherapeutic drug” công bố trên tạp chí quốc tế ISI Biomaterials Advances (Q1).

• Tác giả sáng kiến cấp cơ sở: “Thiết kế và tổng hợp vật liệu lai MOF-silica xốp ứng dụng làm chất mang hợp chất có hoạt tính sinh học”, được công nhận năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM.

• Kết quả sáng kiến được công bố trên 05 tạp chí quốc tế SCIE Q1, 01 tạp chí quốc tế SCIE Q2 và 02 tạp chí trong nước; tiêu biểu ChemMedChem, Journal of Materials Science, Microporous and Mesoporous Materials, International Journal of Molecular Sciences, Materials Science and Engineering C, Colloids and Surfaces A.

• Năm 2025:

– Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

– Top 10 Nhà khoa học trẻ xuất sắc Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 (lĩnh vực Công nghệ y – dược).

– Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2025).

• Giai đoạn 2022–2024:

– Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Giải thưởng “Nhà khoa học có công bố quốc tế xuất sắc” năm 2024.

– Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2022, 2023.

– Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

– Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dành cho học viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học năm 2023.