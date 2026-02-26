Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Ngọc Vĩnh

Họ tên: Trần Ngọc Vĩnh

Ngày sinh: 1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Đại học Michigan, Mỹ

Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công trình nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo nâng cao độ chính xác, độ tin cậy và giá trị kinh tế trong dự báo lũ lụt ở quy mô lục địa.

• Mục tiêu: Cung cấp dự báo và cảnh báo lũ với độ chính xác cao trong trung hạn (10 ngày), đồng thời bổ sung thông tin về khoảng không chắc chắn trong dự báo.

• Giá trị thực tiễn: Nâng cao độ chính xác dự báo lũ trung hạn (1–10 ngày), cải thiện hiệu quả lập kế hoạch, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do lũ; mô hình kiểm chứng trên phạm vi toàn nước Mỹ, có khả năng mở rộng linh hoạt cho nhiều khu vực; tốc độ tính toán nhanh, cung cấp dự báo cho gần 5.500 vị trí trong vài phút.

• Công bố trên 33 tạp chí quốc tế (32 bài Q1, 01 bài Q2), tiêu biểu tạp chí AGU Advances (2025).

• 8 bằng độc quyền sáng chế quốc gia (Hàn Quốc).

• 28 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q1 (16 bài tác giả chính).

• 1 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q2 (đồng tác giả).

• 8 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong nước (đồng tác giả).

• 1 chương sách phục vụ đào tạo do nhà xuất bản quốc tế uy tín phát hành (đồng tác giả).