Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Ngọc Vĩnh

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

16f3c95ee820647e3d31-176258059-9.jpg

Họ tên: Trần Ngọc Vĩnh
Ngày sinh: 1991
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đại học Michigan, Mỹ
Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công trình nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo nâng cao độ chính xác, độ tin cậy và giá trị kinh tế trong dự báo lũ lụt ở quy mô lục địa.
• Mục tiêu: Cung cấp dự báo và cảnh báo lũ với độ chính xác cao trong trung hạn (10 ngày), đồng thời bổ sung thông tin về khoảng không chắc chắn trong dự báo.
• Giá trị thực tiễn: Nâng cao độ chính xác dự báo lũ trung hạn (1–10 ngày), cải thiện hiệu quả lập kế hoạch, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do lũ; mô hình kiểm chứng trên phạm vi toàn nước Mỹ, có khả năng mở rộng linh hoạt cho nhiều khu vực; tốc độ tính toán nhanh, cung cấp dự báo cho gần 5.500 vị trí trong vài phút.
• Công bố trên 33 tạp chí quốc tế (32 bài Q1, 01 bài Q2), tiêu biểu tạp chí AGU Advances (2025).
• 8 bằng độc quyền sáng chế quốc gia (Hàn Quốc).
• 28 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q1 (16 bài tác giả chính).
• 1 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q2 (đồng tác giả).
• 8 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong nước (đồng tác giả).
• 1 chương sách phục vụ đào tạo do nhà xuất bản quốc tế uy tín phát hành (đồng tác giả).

Thanh Huyền
#Trần Ngọc Vĩnh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục