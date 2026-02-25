Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đoàn Văn Chí

Họ tên: Đoàn Văn Chí Năm sinh: 1997 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị. Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Quân đội

* Thành tích/Khen thưởng:

- Trực tiếp đấu tranh thành công 01 chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”;

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đạt 01 giải Nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (2024), đề tài nghiên cứu được biên soạn thành sách chuyên khảo nghiệp vụ “Phòng ngừa lộ mất bí mật nhà nước” phục vụ nghiên cứu trong toàn quân;

- Trong chuyên môn nghiệp vụ, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng cấp trên xác minh, điều tra xử lý trên 85 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh Quân đội;

- Tham gia phối hợp nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động nhiều hoạt động lớn của đất nước;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tục 2023-2025;

- Cán bộ, đảng viên, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục 2023 – 2025;

- Năm 2025: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng BQP, Bằng khen của Chủ nhiệm TCCT, 03 Giấy khen của Cục BVANQĐ, Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Cơ quan TCCT.