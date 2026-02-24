Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hữu Dũng

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

nguyen-huu-dung.jpg

Họ tên: Nguyễn Hữu Dũng

Ngày sinh: 1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy

Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Bộ Công an.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Đã có thành tích khám phá 2 vụ án:

+ Phối hợp thực hiện chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lôi kéo, dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn chứng khoán quốc tế do đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Phối hợp điều tra làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố 48 bị can, xác minh ghi lời khai 600 đối tượng là nhân viên tại các văn phòng, xác minh ghi lời khai hơn 800 người là bị hại của vụ án. Xác minh nguồn gốc tài sản, phỏng tỏa và thu giữ các tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội có tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng;

+ Ngày 10/02/2025 cùng ban chuyên án đã điều tra bắt giữ thành công chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo MPX do đối tượng Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết cầm đầu. Bắt giữ thành công 11 đối tượng; thu giữ nhiều tài sàn của các đối tượng phục vụ công tác khắc phục thiệt hại cho người dân bị lừa đảo và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025;

- 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2025.

Thanh Huyền
#Nguyễn Hữu Dũng #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Ban Thanh niên Bộ Công an

