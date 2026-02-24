Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Bá Vinh

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

le-ba-vinh.jpg

Họ tên: Lê Bá Vinh

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Khoa Hóa, Đại học Bergen, Na Uy

Đơn vị giới thiệu: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Trung ương hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam. Mạng lưới Trí Thức Trẻ Việt Nam Toàn Cầu.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Cụm công trình nghiên cứu liên ngành về Dược liệu và sinh vật biển. Các nghiên cứu đều thuộc mục tiêu bền vững của Liên hợp Quốc, trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe và liên ngành;

Đã công bố 78 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ Dược phẩm, Công nghệ sinh học. Trong đó có 22 bài báo tạp chí Q1, 44 bài Q2, 12 bài Q3 và Q4 với tổng lượt trích dẫn hơn 1.000 lượt được cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trong đó có 39 công trình nghiên cứu là tác giả chính;

- Tác giả 1 bằng sáng chế. Chủ biên 1 giáo trình;

- Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024, Bằng khen và huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 2024;

- Nhà Khoa học trẻ nhất của Việt Nam được bổ nhiệm thành viên 5 Nhà xuất bản uy tín: Ban Biên Tập của các tạp chí học thuật hàng đầu thế giới bao gồm Elsevier, Springer Nature, Wiley, SAGE và Bentham Science. Thành viên Ban Biên tập của 9 Tạp chí Quốc tế;

- Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Quỹ Marie Skłodowska-Curie 2024 và 2025;

-Thành viên trẻ nhất Việt Nam được bổ nhiệm thành viên chính thức Hiêp hội danh dự Sigma Xi, Mỹ, tổ chức nghiên cứu lâu đời nhất Thế giới năm 2023.

Thanh Huyền
#Lê Bá Vinh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

