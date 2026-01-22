Hiệu triệu người trẻ hành động vì một khát vọng hùng cường

TP - Vinh dự được dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các bạn trẻ là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu mang trong mình nhiều cảm xúc thiêng liêng. Mỗi người một lĩnh vực, một vị trí công tác, đều chung quyết tâm hành động hòa vào khát vọng dân tộc để xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Bạn Nguyễn Hữu Tiến Hưng - sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024:

Truyền cảm hứng từ tinh thần tự chủ, tự cường

Là một trong những đại biểu thanh niên tiêu biểu trẻ tuổi nhất được tham dự Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được trực tiếp lắng nghe và tiếp thu những định hướng chiến lược cho tương lai dân tộc. Nhìn lại những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được qua các thời kỳ, từ năm 1930 đến nay, tôi càng thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và tự nhủ sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp một phần công sức cho sự phát triển của đất nước.

Chủ đề của Đại hội XIV gợi cho tôi một tinh thần hành động mạnh mẽ, khát vọng vươn lên và niềm tin sâu sắc vào tương lai của dân tộc. Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng khó đoán định như hiện nay, những nội dung như “tự chủ chiến lược”, “tự cường”, “tự tin” và “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” không chỉ mang ý nghĩa định hướng lớn lao cho đất nước mà còn là lời hiệu triệu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, dám dấn thân vì lợi ích chung.

Tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá để có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra vào năm 2030, khát vọng 2045 của dân tộc. Tôi tin rằng, Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo môi trường, cơ chế thuận lợi để thế hệ trẻ được cống hiến, sáng tạo và trưởng thành.

Anh Nguyễn Văn Thiên Vũ - CEO Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022:

Hành động để đổi mới và phụng sự

Đứng trong hội trường Đại hội XIV của Đảng, ở một thời khắc mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước, cảm xúc chủ đạo trong tôi không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà lớn hơn cả là sức nặng của trách nhiệm.

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc và suy ngẫm nhiều nhất chính là thông điệp trực diện, quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”, cùng tư duy “lấy thực thi làm thước đo”. Trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh, điều chúng tôi e ngại nhất là sự chung chung. Tại Đại hội lần này, tôi nhìn thấy rất rõ một tư duy kỹ trị hiện đại: mục tiêu được định lượng rõ ràng, giải pháp mang tính đột phá, đặc biệt là cam kết bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm. Không khí Đại hội vì thế không chỉ trang trọng về nghi thức, mà còn rất “nóng” về tinh thần hành động.

Tinh thần ấy tạo cho tôi niềm tin rất lớn vào chặng đường phía trước, đặc biệt là định hướng cởi mở chính sách và tư duy thử nghiệm thông qua các cơ chế như “sandbox” (thử nghiệm). Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ kiến tạo được một hành lang pháp lý đủ thông thoáng để những mô hình kinh doanh mới, những ý tưởng chưa từng có tiền lệ, được phép vận hành và chấp nhận cả rủi ro sai số trong giới hạn kiểm soát. Chỉ khi đó, sức sáng tạo của người trẻ mới thực sự được giải phóng và trở thành tài sản quốc gia, đóng góp trực tiếp cho năng lực cạnh tranh của đất nước.

Các đại biểu thanh niên tiêu biểu tham gia phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý

Là một kỹ sư và doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tôi theo đuổi mục tiêu đưa “bình dân hóa” AI, IoT và tự động hóa, đưa công nghệ cao ra khỏi phòng thí nghiệm để đi thẳng vào từng cánh đồng, từng nhà máy sơ chế. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp nông nghiệp Việt Nam nâng hiệu suất lên gấp nhiều lần hiện nay, thông qua tối ưu hóa quy trình bằng dữ liệu và quản trị hiện đại. Đó là con đường thiết thực để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, đủ sức hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành “bếp ăn của thế giới” theo cách bền vững.

Anh Hoàng Khắc Hiếu - Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024:

Ðể công nghệ phục vụ tốt hơn cho cộng đồng

Trong không gian trang trọng của Đại hội, điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất và niềm tin mạnh mẽ vào con đường phát triển của dân tộc. Hình ảnh các đại biểu thuộc nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực cùng hội tụ trong một niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã khơi dậy trong tôi những suy ngẫm sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

“Với tôi, yêu nước trong kỷ nguyên mới không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể: làm giàu cho đất nước bằng công nghệ, giải những bài toán phát triển bằng trí tuệ, và giữ một cái đầu lạnh để kiên định theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Đại hội XIV đã thắp lên niềm tin ấy, đồng thời đặt ra một đòi hỏi rất rõ ràng với thế hệ trẻ: không đứng ngoài cuộc, không chậm nhịp, mà phải bước lên tuyến đầu của đổi mới và phụng sự”. Anh Nguyễn Văn Thiên Vũ - CEO Công ty CP thiết bị bay AgriDrone Việt Nam

Tôi đặt niềm tin lớn lao vào Đại hội lần này sẽ tạo ra những đột phá chiến lược giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và khẳng định vị thế trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Đặc biệt, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ tạo được dấu ấn nổi bật.

Với vị trí công việc hiện tại, tôi xác định mục tiêu không ngừng học tập, cập nhật tri thức mới, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp vào phát triển công nghệ số, triển khai các dự án quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao và thúc đẩy năng lực công nghệ của đất nước. Tôi mong muốn mỗi sản phẩm, mỗi việc làm cụ thể của bản thân đều góp phần nhỏ bé vào quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

Giá trị lớn nhất mà người trẻ chúng tôi mang lại cho đất nước chính là tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến và ý chí không ngừng vươn lên. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, năng lực, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, đồng thời góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021:

Khơi dậy mạch nguồn lý tưởng cống hiến

Khoảnh khắc đứng trong không khí trang nghiêm của Đại hội, ngước nhìn cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tôi thấy lòng mình lắng lại. Đó không chỉ là cảm xúc của một cá nhân được tham dự sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là cảm giác của một người con đất Việt được chạm gần hơn vào nguồn mạch lý tưởng và niềm tin đã dẫn dắt dân tộc ta vượt qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến kỷ nguyên vươn mình phát triển hôm nay.

Với tôi, thành tựu của đất nước không phải là những khái niệm xa vời, mà hiện hữu rất cụ thể trong đời sống hằng ngày: người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chất lượng sống được nâng lên, thế hệ trẻ có thêm cơ hội lựa chọn và hội nhập với thế giới…

Tôi luôn tự nhủ và cũng mong muốn lan tỏa tới các bạn trẻ tinh thần rằng: Tự hào phải đi cùng trách nhiệm, vinh dự phải gắn với hành động. Là một bác sĩ trẻ, tôi mong được đóng góp bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày từ nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, lan tỏa lối sống lành mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ theo định hướng của Đảng, để ngành Y tế ngày càng hiện đại, nhân văn.