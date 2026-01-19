Tuổi trẻ Nghệ An, ĐBSCL trang nghiêm chào cờ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TPO - Lễ chào cờ được thực hiện đồng loạt vào sáng 19/1 tại các địa phương, cơ quan, thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Nghệ An hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.