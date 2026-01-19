Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Tuổi trẻ Nghệ An, ĐBSCL trang nghiêm chào cờ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ngọc Tú - Hòa Hội
TPO - Lễ chào cờ được thực hiện đồng loạt vào sáng 19/1 tại các địa phương, cơ quan, thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Nghệ An hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

tp-m1-2560.jpg
Sáng 19/1/2026, trước giờ Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿ đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học toàn tỉnh.
tp-6.jpg
Lễ chào cờ﻿ thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Nghệ An hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
tp-7.jpg
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho biết, thực hiện Kế hoạch 372 của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn và Công văn số 7384 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tổ chức các hoạt động chào mừng, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng﻿, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã triển khai đồng loạt Lễ chào cờ chào mừng Đại hội trên phạm vi toàn tỉnh.
tp-4.jpg
tp-2.jpg
Lễ chào cờ được thực hiện đồng loạt vào 7h sáng 19/1 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Hoạt động ưu tiên tổ chức tại các “địa chỉ đỏ”, địa danh lịch sử, bảo đảm tính trang nghiêm và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Điểm chào cờ cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Tham dự có Thường trực Tỉnh Đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; các đoàn viên đều mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam.
tp-10.jpg
Trong không khí trang nghiêm, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
tp-m4.jpg
Tại các điểm chào cờ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức Lễ chào cờ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thống nhất về thời gian, nghi thức và nội dung chính trị.
tp-m1.jpg
tp-m2.jpg
Nhiều đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; khởi công, khánh thành các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội; dâng hoa, dâng hương các địa chỉ đỏ.
tp-m5.jpg
Nhiều trường học đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ.
tp-m6.jpg
Lễ chào cờ đồng loạt là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ ĐBSCL chào cờ mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng 19/1, tuổi trẻ khắp các tỉnh, thành và trường Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần, hoạt động cũng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

dh-dt-1.jpg
Tại Trường Đại học Đồng Tháp, hơn 750 đoàn viên, sinh viên tham gia Lễ chào cờ đầu tuần tại khuôn viên Nhà trường, chào mừng Đại hội﻿ đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
dh-dt-2.jpg
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, toàn thể đoàn viên, sinh viên đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca, thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
dh-dt-3.jpg
Anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp cho biết, thông qua hoạt động ý nghĩa này, Đoàn Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
anh-4.jpg
Tại trụ sở làm việc của các cấp Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong ảnh, lãnh đạo, cán bộ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp chào cờ đầu tuần mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
anh-5.jpg
Buổi lễ được tổ chức nghiêm túc, trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào, niềm tin son sắt của tuổi trẻ Đồng Tháp đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
anh-8.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp tham gia chào cờ đầu tuần.
anh-7.jpg
Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đoàn phường Thới Sơn tổ chức chiếu phim tư liệu, tuyên truyền về Đảng và Đại hội XIV, triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị﻿ với chủ đề hướng về Đại hội, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.
z7445014125267-3db08c5f857d96126b9ae8d6eea4e4d3.jpg
Tại Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) thầy cô giáo, sinh viên chào cờ mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
anh-9.jpg
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
anh-11.jpg
anh-10.jpg
Tại TP. Cần Thơ, cán bộ, đoàn viên thuộc Thành Đoàn Cần Thơ tham gia chào cờ đầu tuần.
anh-11-4793.jpg
Thông qua hoạt động ý nghĩa, tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục khẳng định quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc quan trọng của đất nước﻿ trên con đường phát triển bền vững.
Ngọc Tú - Hòa Hội
#Nghệ An #chào cờ #Đại hội Đảng toàn quốc #đoàn viên thanh niên #Tỉnh Đoàn Nghệ An #tuổi trẻ Nghệ An #tuổi trẻ quê hương Bác Hồ

