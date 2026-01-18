Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

LINH LÊ

HHTO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp bộ Đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng 19/1, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, cùng chủ đề xuyên suốt là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai phương án tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, thanh niên. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, sáng tạo, bảo đảm tính trang trọng nhưng gần gũi, phù hợp với tâm lý, đặc điểm của giới trẻ.

Lễ chào cờ vào sáng 19/1 được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động hướng về Đại hội XIV. Thông qua nghi thức thiêng liêng này, tuổi trẻ cả nước thể hiện lòng tự hào dân tộc, sự tôn kính đối với Đảng, Tổ quốc và quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

chao-co-1jpegjpg.jpg
Lễ chào cờ đồng loạt vào sáng 19/1 được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động hướng về Đại hội XIV. (Ảnh minh họa)

Song song với lễ chào cờ, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội XIV, tập trung giới thiệu những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Đảng và Nhà nước cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong đợt cao điểm này.

Trên không gian mạng, nhiều hoạt động truyền thông sáng tạo sẽ được triển khai nhằm lan tỏa tinh thần Đại hội tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các trào lưu gắn với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, những video, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt chính trị tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, cùng các sản phẩm truyền thông số mang thông điệp về khát vọng phát triển đất nước được khuyến khích thực hiện và chia sẻ rộng rãi.

Việc huy động sự tham gia của các gương mặt trẻ tiêu biểu, nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc, vận động viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp tinh thần Đại hội XIV đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong chặng đường phát triển mới của dân tộc.

Lễ chào cờ đồng loạt trước giờ khai mạc Đại hội XIV không chỉ là hoạt động mang tính nghi lễ, mà còn là dịp để tuổi trẻ cả nước cùng nhìn lại, cùng hướng tới và cùng cam kết hành động, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà Đại hội đề ra.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#Đại hội Đảng XIV #tuổi trẻ #chào cờ #Việt Nam #đoàn thanh niên

